Asesinaron a una mujer frente a su bebé recién nacido en Vicente López y su pareja es el principal sospechoso

NACIONALES





Una mujer de 38 años fue encontrada muerta en un domicilio del partido bonaerense de Vicente López. Su cuerpo presentaba heridas provocadas por un objeto cortopunzante, que se presume sería lo que le provocó la muerte, y varios golpes en su rostro. Hasta el momento, el único sospechoso por el crimen es su pareja.

La víctima fue identificada como María Elvira Forfaro luego de que su cadáver fuera encontrado en el interior de la vivienda que compartía con su pareja, Lucas Ezequiel Polito (42), y su bebé recién nacido, en la calle Virrey Liniers al 600, de la localidad de Florida. El hallazgo del femicidio fue realizado por el padre del acusado durante la noche del viernes.

Según lo que pudieron reconstruir los investigadores del caso, el hombre mantenía una comunicación telefónica con su hijo que terminó por cortarse segundos después de que escuchara un ruido extraño. Frente a esto, el testigo aseguró haberse intentado comunicar nuevamente pero, al no obtener respuestas, se dirigió hacia el domicilio.

Al momento de ingresar a la casa, encontró el cuerpo de su nuera sin vida, por lo que dio aviso inmediato a la línea de emergencias del 911. En el lugar, también se encontraba Polito cubierto de manchas de sangre, al igual que el bebé de dos semanas al que cargaba en brazos, de acuerdo con la información compartida por Télam.

Luego de que el personal de la comisaría local se presentara en la escena del crimen, la pareja de Forfaro quedó detenida en calidad de sospechoso por el femicidio. En paralelo, el médico legista señaló que en el examen preliminar parecía que la mujer había sufrido una serie de fuertes golpes en el rostro y que tenía lesiones realizadas con un arma cortopunzante.

Acto seguido, el fiscal a cargo de la investigación, Matías López Vidal, titular de la Fiscalía Especializada en Violencia de Género, ordenó que se le practicara una autopsia durante el mediodía del sábado, con el objetivo de poder establecer cuál fue la causa de muerte y cómo sucedió el ataque. Asimismo, buscarán determinar a qué hora habría ocurrido el fallecimiento.

Como resultado de los peritajes realizados en la escena del crimen, los efectivos de la Policía Científica secuestraron una tijera, la cual podría haberse tratado del arma homicida. Los resultados de la necropsia no fueron publicados, por lo que no se confirmó la compatibilidad entre el elemento y las lesiones.

Por otro lado, durante el sábado a la tarde el funcionario público citó a Polito a una indagatoria, en donde le notificó que quedaría imputado por estar señalado como el autor del delito de “homicidio agravado por el vínculo”. De esta manera, de ser encontrado culpable podría enfrentar una condena a prisión perpetua, según lo dispuesto en el Código Penal.

Tras la audiencia, los voceros judiciales informaron que el detenido no pudo responder a las preguntas realizadas por el fiscal, debido a que habría expresado una serie de incoherencias y no podía dejar de moverse por la sala. En respuesta al comportamiento del hombre, el abogado particular que lo defenderá a lo largo del proceso aseguró que su cliente se encontraba mal psiquiátricamente.

Por este motivo, López Vidal decidió interrumpir la audiencia y dejar constancia en el acta de lo que había ocurrido. Acto seguido, ordenó que Polito sea sometido a una pericia psiquiátrica, con el objetivo de que un especialista pueda determinar si el acusado es capaz de comprender la criminalidad del acto, ya que si no estuviera en condiciones de hacerlo sería considerado como inimputable y no debería afrontar un juicio oral en el futuro.

Otro de los detalles que resaltaron los investigadores es que no encontraron denuncias previas por violencia de género en contra del imputado, sin embargo, no informaron sobre la existencia de testigos que pudieran determinar que la mujer era violentada por su pareja, puesto que las pesquisas indicaron que la pareja se había mudado hace un año a la vivienda en la que ocurrió el crimen.