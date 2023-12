Javier Milei visitó a Mirtha Legrand y defendió el DNU: "Apunta a traer un shock de inversiones"

NACIONALES









El presidente Javier Milei volvió este sábado a "La Noche con Mirtha Legrand", el histórico programa de Canal 13, para cumplir con la promesa que le había hecho a la conductora el pasado 7 de octubre y dar allí su primera entrevista televisiva desde que asumió en el cargo. "Este DNU apunta a que haya un shock de inversiones con el shock de libertad que hemos dado", aseguró el presidente y detalló que "la clave de lo que pase con el programa de estabilización es que haya unacontrapartida en inversiones".

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.









Milei volvió a insistr con que "no hay plata" y que el gobierno anterior "saqueó el país". "Dejaron el país al borde de lo que podría ser la peor crisis de la historia", remarcó el libertario y agregó: "Como consecuencia nos vimos obligados a hacer un programa de estabilización muy duro y es la primera vez que no lo paga enteramente el sector privado, el 60% cae sobre el sector público.





El presidente detalló que "Hicimos un sinceramiento del mercado de cambios; cambiamos la conducción del BCRA y ya se han acumulado u$s1.500 millones, cuándo antes todo el tiempo se perdían reservas; se comprimió la brecha, bajamos la tasa de interés y bajó el riesgo país".





La transmisión empezó a las 21:30 horas, según confirmaron desde las redes sociales del canal. ElPresidente estuvo acompañado por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Detrás de escena estuvo Fátima Flórez y Milei confirmó que el miércoles 27 de diciembre viajará a Mar del Plata a ver su debút en el teatro.





Milei duro contra la Liga de Gobernadores: "No voy a coparticipar el impuesto al cheque"





Ante la pregunta sobre el Impuesto a las Ganancias, Milei expresó que "el problema es el agujero fiscal que tienen las provincias" y apuntó contra el pedido de la Liga de Gobernadores: "No les voy a coparticipar el impuesto al cheque".

"Si no quieren restaurar el impuesto a las ganancias, lo que vamos a hacer es bajarle más las transferencias", agregó el presidente y aseguró que esto "tiene que ver más que nada con el desastre fiscal que causó las provincias esa eliminación", aunque él mismo la votó. "Como parte del programa de estabilización reconocemos ese problema y estamos dispuestos a reinstaurarlo para ayudar a las provincias", añadió.





"Elon Musk está interesado en el litio de la argentina", reveló Javier Milei

Respecto a la exportación de recursos naturales, Milei reveló que lo llamó Elon Musk y que "está sumamente interesado en el litio" de nuestro país. Además, relató que el gobierno de Estados Unidos y muchas empresas de ese país también demostraron su interés "pero necesitan un marco jurídico qeu respete los derechos de propiedad", en referencia a su mega DNU.





Milei y Bullrich apuntaron contra Telam y la TV Pública





Durante la conversación con Legrand, Milei volvió a decir que buscarán la privatización de las empresas públicas o que pasen a mano de los trabajadores y fue particularmente duro con la agencia de noticias Telam y la TV Pública. "La TV públca pierde un montón de dinero pagando sueldos estrafalarios y fue utilizada como un mecanismo de propaganda", indicó el presidente.

En ese sentido, comentó que los trabajadores de Telam "estaban enojados", por lo qué ofrece darle "la empresa a la gente y que la manejen ellos a ver que hacen". A esto, Patricia Bullrich acotó que "Reuters tiene 200 empleados en el mundo entero pero Telam tiene 1000 en un solo país" y aseguró que "hoy la agencia de noticias es Twitter" y que las "agencias privadas como Noticias Argentinas cerraron todas", ambas cosas son falsas.





El presidente, Javier Milei, reivindicó las ideas de la convertibilidad





"Durante la convertibilidad, Argentina tenía un salario promedio de u$s1800", argumentó Milei y agregó que "si se hubieran mantenido las políticas de los noventa hoy tendriamos salarios de u$s3600 y no de u$s300 como tenemos". El presidente dijo que "no hay que tenerle miedo a implementar el modelo de la Argentina en un país grande" y que "el populismo desde entonces destruyó los ingresos en un 91,5%".





Milei defendió haber ido a votar a Mauricio Macri en Boca





Javier Milei defendió haber ido a votar a la lista de Mauricio Macri en las elecciones del Club Atlético Boca Juniors donde ganó Román Riquelme. "Yo sabía que el señor Riquelme y sus bándalos me iban a insultar pero yo no tenía porque dejarme intimidar por un conjunto de inadaptados", explicó.





"El señor Mauricio Macri se comportó como un señor. Él y Bullrich tuvieron un gesto de grandeza de, sin ningún tipo de condicionamiento, apoyarme y uno tiene que ser agradecido", argumentó Milei y agregó: "Es una cuestión de lealtad".





Ante el comentario de Mirtha Legrand sobre que habían perdido esa elección, Milei respondió que "no importa que haya perdido" porque él "tenía que hacer lo correcto". "Yo hincha de Boca, fanático de Martín Palermo, como no voy a ir a votar la lista que dice que me lo va a traer de vuelta", concluyó.





Milei defendió el ajuste y reiteró que Argentina será potencia "en 35 años"





El presidente insistió en la importancia de su DNU para "que argentina retome el sendero del crecimiento" y que "de acá a 35 años volvamos a ser una potencia".





Sorprendida por esa declaración, Mirtha repreguntó y Milei aseguró que "en los primeros 10 años ya se va a notar la mejoría".





"Nuestra primera comunicacion de Gobierno fue que ibamos a ajustar. Vamos a ponernos de pie, a ponernos los largos, a madurar como sociedad y a salir adelante abrazando las ideas de la libertad", agregó el presidente.