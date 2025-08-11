El femicida de Micaela Ortega contactó a la madre desde prisión y desató indignación

NACIONALES

A casi diez años del crimen de Micaela Ortega, la niña de 12 años asesinada en Bahía Blanca tras ser engañada por redes sociales, su femicida, Jonathan Luna, volvió a irrumpir en la vida de la familia. Desde la Unidad Penal N° 32 de Florencio Varela, donde cumple prisión perpetua, le envió mensajes a la madre de la víctima a través de Facebook, pidiéndole perdón por lo que definió como su “error” y asegurando que “está pagando” por lo ocurrido.





La madre, conmocionada e indignada, hizo públicos los mensajes al día siguiente. “El asesino de mi hija con tanta vida, y Mica en un nicho frío y solitario”, escribió, cuestionando duramente a la Justicia. Su publicación recibió decenas de mensajes de apoyo y repudio hacia el contacto del condenado.





Tras conocerse la situación, personal del Servicio Penitenciario Bonaerense requisó la celda de Luna y secuestró un teléfono celular que estaba en manos de otro interno. El dispositivo fue remitido a la fiscalía para determinar si fue utilizado para enviar los mensajes, lo que podría derivar en un expediente disciplinario.





El caso de Micaela, ocurrido en abril de 2016, fue el primero en el país con una condena a prisión perpetua por grooming seguido de muerte. Luna, por entonces de 26 años, utilizó un perfil falso de Facebook para hacerse pasar por una niña de la misma edad y atraer a la menor. Luego de contactarla, la citó, la llevó a un descampado en las afueras de la ciudad, intentó abusar de ella, le robó y la mató. El cuerpo fue hallado un mes después, tras su confesión.





La investigación reveló que Luna estaba prófugo al momento del crimen, ya que había escapado de una salida transitoria mientras cumplía condena por robo calificado en Río Negro. En 2017, fue sentenciado a prisión perpetua en un fallo histórico. El reciente contacto con la madre de Micaela reavivó el dolor de la familia y encendió el debate sobre el acceso de los presos a dispositivos electrónicos.