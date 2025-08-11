MADARIAGA: Se salió de la ruta, volcó su auto y resultó con golpes leves

MADARIAGA

Un siniestro vial se produjo esta mañana en la Ruta 56 a la altura del kilómetro 55 en donde un Chevrolet Cruze se salió del asfalto y terminó volcado en una zanja de desagüe.

Afortunadamente el conductor, con domicilio en San Justo, resultó con golpes leves.

Al lugar llegó personal de Policía Vial, bomberos y AUBASA para hacer las tareas de prevención sobre el rodado y la circulación que se movilizaba hacia la costa.

El rodado presentaba pérdida de combustible por lo que se hizo la desconexión del sistema eléctrico.