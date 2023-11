Un profesor de fútbol infantil le pegó una trompada a un árbitro por no cobrar una falta

NACIONALES





Un director técnico de futbol infantil le pegó una trompada en la cara a un árbitro en medio de la cancha y ante la presencia de los menores, que miraron aterrados la violenta escena, que quedó filmada.

El hecho ocurrió en la localidad bonaerense de Virrey del Pino frente a chicos de 11 años, en pleno partido en el club Los Cuervos, entre el equipo Dorrego B y Las Mercedes, pertenecientes a la categoría 2012.

En medio del encuentro, el DT del equipo Dorrego B se enojó porque el referí de 24 años no había cobrado una falta cometida contra uno de sus jugadores, los cuales solo tienen 11 años.

Tras este episodio, el hombre comenzó a reclamarle que existió una falta y fue en ese momento cuando le pegó al árbitro una piña que lo dejó tirado en el piso.

El golpe quedó registrado por el celular de uno de los simpatizantes y en él se observa cómo los padres de los chicos se entrometen para separar al DT y que no continuara con la brutal agresión.

En este escenario, fue echado de la cancha por los colaboradores y directivos del club. Se confirmó que la víctima lo denunció después de haber sido atendido en un hospital zonal.

“Me empezó a reclamar por una falta, le dije que no era y me empujó. Por eso le pedí al delegado de su club que lo sacara del partido. Ahí se metió otra vez en la cancha y me dijo ´vos no me vas a echar a mí’, me pegó una trompada y cuando estaba en el piso intentó patearme”, contó Lucas a un medio local.

“Es muy feo lo que pasó. Es un hecho lamentable y repudiable. Me hizo daño, me dañó el labio y me provocó un sangrado. Por suerte, ahora estoy bien”, explicó el árbitro.