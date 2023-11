El actual intendente de Pinamar y diputado electo del PRO, Martín Yeza, felicitó el domingo por la noche a Javier Milei por el resultado de la elección y brindó los primros conceptos acerca del apoyo de la fuerza integrante de Juntos por el Cambio en la nueva gestión que iniciará la Libertad Avanza en diciembre.

Tildó al cambio de “audaz” y evaluó que posiblemente el tema inflacionario haya influido en los votantes porque ha llegado a representar esto una “destrucción del salario, de la generación de empleo y de la apertura de nuevas empresas”.

Dijo que “le llamó la atención” que haya un sector que hable de “peligro democrático” por el resultado y de “debilidad institucional” por lo que llamó a “consolidar la democracia” desde el mes que viene.

“El perder no significa que empiecen con ese operativo. No está bien todo esto no es normal. Cuando uno recibe un resultado adverso debe tratar de aprender del resultado”