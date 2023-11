Mañana salen a la venta los pasajes de tren a la Costa Atlántica y hay cola en Constitución

ZONALES





Este martes 21 de noviembre a las 6 de la mañana, Trenes Argentinos pondrá a la venta los pasajes de larga distancia a Mar del Plata y Pinamar; el 24 de noviembre a Córdoba, Tucumán y Rosario; y el 25 de noviembre a Bragado, Pehuajó, Junín, Justo Daract y Palmira para viajar durante diciembre, enero y febrero, las fechas más cotizadas.

Comprarlos online tiene un 10 por ciento de descuento, pero el año pasado la demanda fue tanta que la página colapsó y muchos se quedaron sin pasajes para la temporada alta. Los tickets cuestan, aproximadamente, un 12 por ciento del valor publicado por las empresas de micros que salen de Retiro.

Por eso son tan cotizados, sobre todo por las familias numerosas.

Guadalupe viajará a Mar del Plata junto su familia. Ya reservó una casa. Son diez y, de otra manera, no podrían acceder a sus vacaciones. "Sin estos pasajes nosotros no podríamos ir. Yo soy una trabajadora, somos muchos, y en micro sería imposible", le dice a Clarín. Este domingo su hijo cumplió 17 años y "es el segundo que festeja en Constitución. El año pasado fue igual, se armó bastante lío, así que por eso quise ser la primera esta vez", explicó.

La mayoría de las personas que espera organizó "guardias" con varias familias amigas o vecinas. Otras fueron solas y se hicieron amigos en la cola, para conversar, pasar las horas y cuidar los puestos.

"Mi cuñada volvía de trabajar el viernes y vio que ya había algunas personas, así que me avisó y cuando salí de trabajar, vine para acá. Me quedé todo el fin de semana y mañana abren a las 6. A las 13 entro a trabajar, así que espero llegar a tiempo", cuenta María de los Angeles, que es de Lanús y viajará con su familia. Es empleada de casas particulares y en su familia son 14, en total. Mientras ella hace la guardia, sus familiares le traen comida, agua, y la acompañan, sobre todo a la noche.

Duerme en una reposera, con una almohada de viaje y una frazada que guardó prolijamente al despertar. Busca pasajes a Mar del Plata pero su destino final es Santa Clara del Mar.

"Voy todos los años, hace 15 que viajo en tren. Siempre compré por internet, pero el año pasado fue re complicado. Entré a la computadora a las 6 y recién pude sacar a las 14 y todos sueltos, separados. Por eso decidí venir y hacer la fila personalmente", cuenta.

Al lado, otra pareja duerme en colchones ubicados justo al lado de un café.

María de los Ángeles tiene 51 y toma mate junto a su vecina de fila, Claudia, que también tiene 51 y es la primera vez que viaja en tren.

"Hay mucha diferencia, en internet ponés 1° de enero y el pasaje a cuesta 28 mil pesos, ida solamente. Acá, sacando pullman, gastás 6.400 ida y vuelta. Si tuviera que pagar el micro, no podría llevar a mis nietos ni a mis hijos. Este año me fui de vacaciones sola con mi marido, yo soy ama de casa y cobro una pensión. De esta manera podemos ir todos juntos, que es más lindo", le cuenta a Clarín. Ella es de Villa Domínico y también llegó el jueves a Constitución.

Según figura en la página oficial de Trenes Argentinos hay tres opciones de pasaje: en Primera, a $2.696; Pullman a $ 3.230 y, una opción con camarote, que tendrá una frecuencia de una vez por semana, a $ 9.430.

Apenas entrar a páginas de compra de pasajes en micro, las empresas ofrecen valores que van de $ 21.500 a $ 30.000, según la fecha y el horario, si es cama, semi cama o suite. Además de los costos de servicio y, en algunos casos, un seguro.

"Quizá sea la última vez que podamos irnos de vacaciones. Con el resultado de las elecciones tenemos miedo de no poder volver a viajar. Si nos quitan esta posibilidad, no vamos a poder volver a ir, así que ayer después de votar me vine a hacer la fila sin dudarlo", le confía a Clarín otra mujer, que tiene 60 años y es de Avellaneda.

También se llama Claudia y quiere viajar junto su marido, sus tres hijos y un nieto con destino a Pinamar. La mujer quedó del lado de afuera de la Estación de Trenes de Constitución, en la vereda, sobre la calle Brasil, cuando ya no permitieron que se instalen más personas bajo techo. Puso su carpa playera en la vereda y se turna con su familia para poder pasar la noche. Necesita seis pasajes y, dice, le ofrecieron plata por su puesto.

Según contabilizaron, entre las familias que se turnan y los primeros que quedaron en la vereda de la calle Brasil, tienen unas 200 personas adelante. Cada uno puede sacar hasta ocho pasajes, según informa Trenes Argentinos en su sitio oficial.

Desde el domingo la fila creció y ya da la vuelta por la calle General Hornos. Es que en redes sociales empezaron a difundirse las imágenes de las filas y se multiplicaron los acampantes.

Los empleados estiman que este lunes después del mediodía había 300 metros de fila y todos los que esperan reconocen que fueron tratados "con amabilidad y respeto". También que los ayudaron a cargar teléfonos celulares y con agua caliente.

Incluso que ordenaron las filas y sacaron fotos a los primeros para asegurarse de que no haya "infiltrados".

Para garantizar que los que compraron el pasaje efectivamente viajen, Trenes Argentinos dispuso una confirmación de la reserva que debe realizarse entre 24 y 72 horas antes de la fecha del viaje. Si no lo hicieran, ese pasaje se libera y vuelve a ser ofrecido en la página webventas.sofse.gob.ar. Y ahí surgen nuevas oportunidades para los que no consiguieron.

Esta medida se implementó el año pasado, ya que en temporadas anteriores pasaba que los pasajes se agotaban pero los trenes salían con espacio.

Los niños de 3 a 12 años pagan el 50 por ciento del valor del pasaje. Y los jubilados tienen un 40 por ciento de descuento en todos los servicios de larga distancia. Las personas con discapacidad y un acompañante viajan gratis presentando su documento y el Certificado Único de Discapacidad.

Los horarios

Desde el lunes 18 de diciembre empieza a funcionar el servicio entre Plaza Constitución con Mar del Plata que este año sumó un servicio con camarote.

Saldrán de lunes a viernes a las 6.08, a las 9.35, y de lunes a jueves a las 17.10 con un servicio directo. Los viernes saldrá otro servicio directo a las 13.51 y otro con coche camarote a las 17.10.

Los sábados partirá a las 6, 9.27 y a las 17.12. Los domingos y feriados saldrá 6.05, 9.41 y 17.23.

El sentido inverso, de Mar del Plata a Buenos Aires, habrá trenes de lunes a viernes hábiles a las 9.59, 14.12, y 16.31. Los lunes o post feriados saldrá un servicio directo con coche camarote a la 1.22. Los sábados partirá a las 9.54, 1409 y a las 16.39. Los domingos a las 9.58 hs, 14.13 y a las 16.51.