LA COSTA: Juan Pablo de Jesús aseguró que la denuncia es un “bolazo” y se presentó por una persona que “no está equilibrada mentalmente”

ZONALES

Con una entrevista de casi 25 minutos Juan Pablo de Jesús salió a defenderse luego de quedar imputado en la causa por lavado de dinero que involucra a Martín Insaurralde. El ex intendente del partido de La Costa y actual vicejefe de gabinete –en vías de disolverse- en el gobierno Bonaerense quedó apuntado como supuesto testaferro de Insaurralde y el fiscal federal de Lomas de Zamora Sergio Mola decidió impulsar la investigación en contra del dirigente costero luego de recibir escritos y fotos de la concejal de ese distrito, de Juntos por el Cambio, Evangelina Cordone quién sostiene que “el clan” De Jesús posee 61 propiedades.

Juan Pablo de Jesús sostiene que todo forma parte de la campaña política por las elecciones de mañana y que el objetivo es “manchar” el honor de su padre, Juan De Jesús, quién va por el cargo de intendente.

Al hablar ante cámara presentó documentos de la mayoría de las propiedades apuntadas en el escrito que está en poder judicial. Explicó que demoró en salir a defenderse porque hay secreto de sumario y no podía hacerse de las acusaciones en su contra. No obstante, alguien ligado a Juntos Por El Cambio le facilitó los detalles.

Sostuvo que todo está orquestado por el candidato a intendente de esa fuerza Daniel López a quién lo acusó de usar a Cordone para que se presente ante las autoridades con supuestas pruebas a las que calificó de “bolazo”. También dijo que la edil “no está equilibrada mentalmente” y la acusó de mentir en entrevistas radiales y televisivas.

Mostró que de las 61 propiedades hay 37 que fueron compradas en la década del 70 por su padre en el ingreso a San Clemente cuando ese sitio no estaba habitado. De hecho la transacción fue hecha entre varios vecinos que invirtieron ahí e hicieron un loteo dado que hoy hay viviendas que no pertenecen a su familia. Agregó que el terreno en Laferrere que le endilgan es en una calle de tierra donde no pasa ni googlemaps y está a nombre de Juan Jesús a quién no conoce. Por otro lado se marca otra propiedad en Almirante Brown a nombre de Rosa De Jesús que tampoco es familiar de los políticos costeros.

Una ferretería de una tía es marcada como parte del “clan” pero fue comprada hace más de 45 años. Hay chacras en Lavalle que fueron adquiridas por la familia en la década del 50 y el propio Juan Pablo de Jesús sólo reconoce como propias 2 chacras de 10 hectáreas de las cuales una queda en Tordillo y la otra en San Clemente y son utilizadas para criar ganado.

Admite que es productor agropecuario y que decidió enfocarse en eso luego de leer un libro de José María Aznar, el ex presidente español, que recomendaba a los dirigentes políticos tener una actividad privada para saber lo que es enfrentar a un proveedor o pagar salarios de primera mano. Así se enfocó en la cría de animales y utiliza los dos terrenos para mover a las cabezas de ganado entre verano e invierno.

Un departamento en Capital sí es de su propiedad pero mostró comprobantes de que fue adquirido con un crédito hipotecario que pagó durante 10 años. También se enfocó en las empresas marcadas y dijo que son manejadas por su esposa y su hijo mayor.

Se emocionó al decir que defenderá a su padre y que está orgulloso de la familia que tiene.