La esposa de un diplomático agredió brutalmente a la encargada del edificio porque retó a su hija

Lo que comenzó como una discusión entre dos mujeres terminó con una brutal agresión por parte de la esposa de un diplomático, quien agarró de los pelos y tiró al piso a la encargada de su edificio ubicado en el barrio porteño de Recoleta. Todo quedó filmado por las cámaras de seguridad.

El conflicto comenzó a raíz de que la encargada del edificio habría retado a la hija de la pareja por haber dejado la puerta del ascensor abierta, lo que generó que ningún vecino en todo el edificio pudiera tomarse el ascensor para subir a su departamento o salir del mismo.

Tras el reto, la pareja increpó a la encargada en la puerta del edificio y ahí comenzó una discusión entre las dos mujeres. Todo sucedía del lado de afuera del lugar y bajo la atenta mirada del hombre que trabaja como diplomático en un país de Centroamérica.

La discusión comenzó a subir de tono hasta que la mujer agarró de los pelos a la encargada y la tiró contra el piso. Tras el brutal impacto contra el suelo, el hombre primero se acercó a la víctima y luego trató de ayudarla para que se levante.

Mientras el diplomático intentaba colaborar para que el conflicto no pase a mayores, la agresora continuaba insultando a la portera, quien no alcanzó siquiera a poner las manos antes de caer al piso. Unos minutos después, el hombre tuvo que intervenir para que la empleada no atacara a su esposa.

Dos cámaras de seguridad ubicadas en distintos sectores del edificio de Recoleta filmaron el momento del ataque. Sin embargo, la Justicia decidió cerrar la causa sin tomar ninguna medida debido a que determinó que hubo agresión mutua.