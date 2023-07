Conductor alcoholizado, atropelló a dos mujeres: Lo bajaron a la fuerza, lo desmayaron a golpes y le robaron

NACIONALES





Un hombre en aparente estado de ebriedad atropelló con su auto a dos jóvenes que cruzaban la calle. Y aunque el padre de una de las víctimas había denunciado que el conductor se había fugado y las había abandonado, un video demuestra que el conductor fue bajado a la fuerza de su automóvil y que fue atacado a golpes por al menos dos hombres, quienes luego le robaron.

El hecho ocurrió durante la madrugada del domingo, en la localidad de San Pedro. Allí, en el barrio América, un Toyota Corolla embistió a dos adolescentes que cruzaban la calle con dirección a 11 de septiembre.

Las primeras versiones del padre de una de las chicas decían que el hombre que las atropelló "estaba violentamente borracho", y que tras insultarlos "huyó a pie", dejando el auto en el lugar que provocó el accidente.

Con el correr de las horas, Jorge Biagini, el hombre implicado, se entregó a la Fiscalía y allí contó su versión de los hechos y aportó un video revelador. "Yo no me fui, me molieron a golpes y me robaron", denunció en la comisaría.

“Yo soy remisero, pero esa noche no estaba trabajando. Salí del bar y es cierto que había tomado de más. Me subí al auto y cuando doblo en esa calle, me topo con las chicas", contó Biagini.

En diálogo con el medio La Opinión, el remisero continuó con su versión. "La verdad es que no veo que las atropello, sí noto que se rompe el vidrio, nunca ví a la chica que la atropellé”, continuó.





Tras atropellar a las chicas, Biagini recordó. "Al frenar, se desbloquean las puertas, y una persona se me mete por el lado del acompañante y me saca las llaves del auto. Al bajarme para pedirle que me la devuelva, veo a una de las chicas llorando en el medio de la calle", siguió.

"Luego no me acuerdo más. Se me borró todo. Porque siento golpes en la cara, en la cabeza. No sé que pasó. Tampoco sé cuanto estuve desmayado", repasó el remisero.

Tras el golpe con el auto, una de las chicas fue trasladada al hospital local. Quedó en observación.

En tanto, en el video tomado por las cámaras de seguridad, se puede ver al Toyota embistiendo a dos chicas, y luego lo descripto. Que un joven se acerca por el lado del acompañante y sale del vehículo. Y luego el conductor que se baja.

Se ve que hay una discusión en plena calle, y que un par de jóvenes agreden a trompadas al conductor del Toyota que queda tendido en el piso.

En la denuncia, Biagini contó que le sustrajeron su billetera y también el celular.