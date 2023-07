Buscan descendientes de italianos para vivir en Calabria: Ofrecen casa y trabajo

INTERNACIONALES





Argentina cuenta con una de las comunidades de inmigrantes italianos más grande del mundo y es habitual que muchos de sus descendientes decidan viajar a la tierra de sus abuelos o bisabuelos para conocer y en algunos casos para emigrar e instalarse en Italia.

En cualquier caso, mudarse a otro país requiere pasar por una serie de trámites y conseguir permisos para que la estancia sea legal. En este sentido, los argentinos con ciudadanía italiana tienen grandes ventajas.

Recientemente se abrió la posibilidad de emigrar a Italia a través del proyecto internacional de reclutamiento que tiene como objetivo primordial la repoblación de distintas localidades, en particular Calabria, por medio de la contratación de personal. ¿De qué se trata y quienes pueden aplicar?

¿Cómo es el programa que busca descendientes de italianos para vivir en Calabria?

Actualmente la Asociación de Italo Argentinos (A.I.A.), que cuenta con una sede en Catanzaro (Calabria) y otra en Buenos Aires, impulsa la iniciativa centrada en aquellos extranjeros con ascendencia italiana que busquen establecerse y emplearse tanto de forma temporaria como permanente en su territorio.

Es como consecuencia de una crisis demográfica profunda que se encuentra atravesando la nación del "viejo continente" y que desembocó en la falta de recursos humanos calificados en los más variados sectores productivos, incluso más allá de la emergencia turística veraniega por la que están atravesando en este momento.

La convocatoria apunta a jóvenes descendientes de italianos que tengan actualmente la ciudadanía del país miembro de la Unión Europea. Quienes estén interesados en la propuesta podrán enviar su postulación para emigrar a Italia.

La institución sin fines de lucro creada para fomentar el diálogo y las relaciones de intercambio entre Italia y las comunidades de descendientes de italianos, trabaja de forma conjunta con la entidad Confartigianato Imprese Catanzaro, que nuclea a las pequeñas y medianas empresas y, a su vez, con una plataforma digital “Openjobmetis” para buscar trabajo, donde los candidatos deben enviar sus solicitudes.





En la misma línea de este programa, la A.I.A. viene trabajando en Argentina con Corredor Productivo Turístico Cultural Italia-Argentina para seguir afianzando los lazos entre ambos países.

"En esta primera etapa se cubrirán los puestos de trabajo disponibles que hay en Calabria, luego se ampliará la convocatoria para instalarse en otras regiones del país",aseguró a Clarín el Secretario de la Confartigianato de Catanzaro, Raffaele Mostaccioli.

¿Cuáles son los sectores en los que se necesitan más empleados?

"Hay dos sectores en grave crisis de mano de obra: salud y turismo. En cuanto a este último, hacen falta todo tipo de perfiles en el ámbito de la gastronomía (cocineros, camareros, limpieza, etc.) como en el de la hotelería. Un aspecto importante para esta última actividad es el buen manejo de distintos idiomas (sobre todo inglés e italiano, por supuesto)", indicó el secretario general, Guido Porfiri.

Sin embargo, aclaró que no por ello se descartan todo tipo de profesionales que también son muy necesarios (ingenieros, arquitectos, etc.). Asimismo, hay otros sectores, como el de la construcción y el del transporte que también requieren personal.

Cuáles son los requisitos para vivir y trabajar en Calabria y cómo inscribirse al programa

Según explicó Porfiri, "el programa ya está en marcha y por el momento tendrán prioridad las personas que ya tengan la ciudadanía, dejando para una etapa posterior de la iniciativa el establecimiento de aquellos que deban tramitarla aún".

Con respecto al perfil de los postulantes, dijo que que como uno de los objetivos es buscar alternativas contra el despoblamiento y el envejecimiento poblacional, las familias con niños o adolescentes son muy requeridas, al igual que los jóvenes solteros, mayores de edad.

Por último, si bien no es excluyente tener título universitario o terciario completo ni saber hablar italiano, los postulantes que tengan estudios y sepan manejar el idioma tendrán más ventajas sobre quienes no. En este sentido, Mostaccioli, aseguró que está previsto que en un mediano plazo se ofrezcan cursos de italiano para facilitar la inserción en el lugar de aquellos que no lo hablan.

Los interesados podrán conocer en detalle las instrucciones para completar la el formulario de solicitud ingresando a la página web de la Asociación de Italo Argentinos. Una vez completo se podrá participar enviándolo junto con el CV a argentina@openjob.it.

¿Dónde vivirán y cuánto cobrarán los descendientes de italianos que viajen a Calabria?

Por último, en cuanto al alojamiento, será la propia agencia de trabajo (Openjobmetis) la encargada de encontrar soluciones de acuerdo a las características de los distintos postulantes.

En Calabria, el hospedaje será mayormente en casas que encuentran desocupadas actualmente en las distinta provincias (Catanzaro, Cosenza, Crotone, Reggio Calabria y Vibo Valentia).

Con respecto a los sueldos que se ofrecen, Mostaccioli de la Confartigianato de Catanzaro indicó que "es bastante variable de acuerdo con la actividad que desarrollen y la cantidad de horas que trabajen".

En este sentido, detalló que un camarero puede cobrar alrededor de 1.200 euros, mientras que un chef puede tener ingresos entre 3.000 y 4.000 euros por mes.

Por último aclaró que la permanencia puede ser temporal o definitiva y que dependerá de lo que aspire el postulante y el ofrecimiento de trabajo que reciba.