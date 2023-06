La desgarradora despedida de la hija del hincha de River que murió al caer de una tribuna del Monumental

NACIONALES





La muerte de Pablo Marcelo Serrano conmocionó al fútbol argentino. El hincha de River perdió la vida a los 53 años al caer de la tribuna Sívori Alta a la baja. Horas después del trágico episodio, su hija de 15 años, quien también se encontraba en la cancha, lo despidió en sus redes sociales.

En un emotivo posteo de una foto suya cuando era niña en brazos de su padre, la joven escribió: “Te amo para toda la vida papá”. La chica había estadio en el Monumental durante el horrible desenlace. Además, habían ido juntos a ver a River ante Defensa y Justicia, pero ella se encontraba en otro sector del estadio.

“Te me fuiste para siempre papito, la gente inventa cosas sobre vos y cree que tiene el derecho de opinar cuando no saben nada. Lo quieren hacer ver como algo que no es, toda tu familia y amigos sabemos la clase de persona que eras. Siempre voy a ser tu princesa papi. Te amo”, escribió la hija de Serrano a través de sus redes sociales.

La joven buscó a su padre luego de la suspensión del partido

La adolescente tras la suspensión del partido entre River y Defensa y Justicia fue a buscar a su padre, a quien nunca vio salir por la puerta. Finalmente, la joven tuvo que ir a reconocer su cuerpo.

Cabe destacar que la hija de Serrano estaba con un grupo de amigos que habían ido con él a la cancha. Todos arribaron al estadio en colectivos desde zona Oeste porque pertenecen a una agrupación de hinchas conocida como La banda del 20, oriunda de Morón. Todos se enteraron la noticia por medio de los periodistas.





El mensaje de la filial de Morón para despedir al hincha de River que murió

La filial de hinchas de Morón, a la que estuvo vinculado en el pasado Serrano, publicó en sus redes sociales un mensaje de despedida para el simpatizante y también manifestó sus condolencias al grupo Los pibes del 20 del que formaba parte.

“Hoy nos tocó la desgracia muy de cerca. Desde Filial Morón queremos expresar nuestro más sentido pésame para la familia, amigos y seres queridos de Pablo Serrano. Hincha, socio y amigo de River Plate. Queremos mandar un fuerte abrazo y solidarizarnos con todos los amigos de su agrupación @lospibesdel20 de Morón, estamos a su disposición para lo que necesiten”, escribieron desde la agrupación.