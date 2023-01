MADARIAGA (VIDEOS): Con su camión y un colectivo un empresario local se volvió furor en “La Frontera”

MADARIAGA





Juan Pablo Rosatto (30) nació en Rafael Calzada, una localidad ubicada en el partido de Almirante Brown, provincia de Buenos Aires, y se mudó hace casi 10 años a General Madariaga, en donde se instaló y trabajó hasta tener una red de autoservicios de frutas y verduras.

Instalado a media hora de Pinamar, Juan Pablo no dudó en ir a un lugar emblema de la zona costera: La Frontera. Pero lo particular es que lo hizo en un camión y un colectivo que normalmente utiliza para abastecer sus comercios.

"Vine a probar suerte y me quedé impactado", recuerda sobre lo que fue su traslado a la localidad de General Madariaga.





Para las fiestas se propuso ir en el colectivo a acampar, y no tuvo ningún problema. Por ello redobló la apuesta y fue con el camión. "Se subieron muchas personas al colectivo, los llevé a dar una vuelta. También hicimos rescate de camionetas con el camión", cuenta.

Con tracción 4x2, el camión de Juan Pablo tiene VTV y papeles al día. "Dejan entrar a otros camiones 4x4, hay un Scania que entra, si no me dejaban entrar a mí sería discriminación".

El ingreso a La Frontera de Pinamar lo hace por una zona que se llama La Deriva. Luego va hasta la zona de La Olla, en donde muchos van con pick ups y UTVs.

De joven, su llegada a la costa

"No me arrepiento, me vine solo y sin plata a experimentar. Me costó pero la verdad que no me fue mal, no volvería a Buenos Aires", comenta.

Juan Pablo trabajó de chico en un taller mecánico y aprendió el oficio. Se trasladó en 2014 a General Madariaga y en 2019 encontró en el comercio minorista una salida. Actualmente tiene cuatro verdulerías autoservicio y destaca la seguridad que hay en la zona. "Si venís con ganas de trabajar hay oportunidades, yo me vine sin nada", remarca.

Sobre la coyuntura inflacionaria actual, considera que "hay mucha especulación". "Por ejemplo, la papa y la cebolla están en un precio altísimo y no tendría que ser asi. Voy a comprar a Mar del Plata, se produce en la zona y tendría que haber bajado".

Ahora también armó una recicladora: "Compro cartón y plástico y lo proceso para luego venderlo".

Respecto a la demanda, destaca que durante la temporada de verano el sustento viene del turismo, pero cuando baja el sector que tracciona a la zona es el agro. "La actividad del pueblo se ve impactada por lo que pasa en el campo, ahora que hubo sequía se nota la diferencia", concluye y grafica que la sequía durante el año pasado fue durísima.