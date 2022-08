Un nene de 12 años recibió un tiro en la cara por ladrones que querían robarle la mochila

NACIONALES





Un nene de 12 años fue baleado en la cara cuando un grupo de delincuentes lo abordó para robarle la mochila.

Todo ocurrió cerca de las 18:00 este martes en la esquina de las calles El Maracaná y Perón, en la localidad de La Matanza.

La víctima se bajó en la parada para entrar caminando a su barrio, cuando fue agredido por ladrones que estaban merodeando por la zona.

De acuerdo al relato de un vecino, los asaltantes le dispararon sin mediar palabra y huyeron tras el ataque.

El pequeño logró cruzar la calle malherido y una vecina, comerciante de la zona, lo asistió. Como tenía su celular encima, alcanzó a avisarle a su mamá. Fue trasladado por la policía al hospital Balestrini, donde constataron la herida de bala, que entró y salió por la zona de la cara.

El relato de la madre del nene

Joaquín se encuentra internado, fuera de peligro. “Yo no estaba en mi domicilio, me llama mi hijo y me dice ‘mamá me vení a buscarme, me pegaron un tiro’”, relató Natalia, la madre de la víctima a radio Mitre.

“El mundo se abrió, yo quería llegar pero había un transito terrible. Llamé a un vecino, a mi otro hijo para que se acerquen a la zona porque yo no llegaba”, manifestó la mujer.

La madre del nene aseguró que continuó llamándolo hasta que una policía lo atendió y le informó que lo estaban trasladando. “¿Con que sentido le dispararon a matarlo?”, cuestionó la madre, en medio de la angustia.

El disparo ingresó por el pómulo, debajo del ojo derecho, y salió por el lado de la izquierda. El nene tiene afectada la zona nasal, pero aún continúan evaluando que no tenga una complicación neurológica.

“Sentí como un mazazo de atrás”, dijo la víctima. “No sabemos como seguir porque siento que le truncaron la vida a un nene de 12 años”, sostuvo su madre.

El testimonio de Jésica, la vecina que auxilio al nene

“Solo busque el orificio donde tenia el disparo, sangraba por la boca mientras el llamaba a la mamá”, contó entre lágrimas a TN la joven que lo asistió.

Jésica aseguró que intentó calmar la hemorragia. “Largaba mucha sangre y yo solamente quería pararsela, se estaba desangrando. Le seguía hablando, me decía que ya no sentía la cara, pero yo le seguía hablando, haciendo fuerza para que no pierda tanta sangre”, relató.

Jésica sostuvo que la ambulancia nunca apareció y se indignó con los vecinos que no se involucraron. “Esas cosas no se piensan, tienen que salir del corazón, si era mi hijo el que estaba tirado, la gente queda chusmeando y mi hijo se muere. Eso no se piensa, te tiene que nacer”, sentenció entre lágrimas.

Según el relato de los vecinos a TN, el nene debió bajarse antes de la parada que lo deja más cerca de su casa ya que los colectivos no ingresan al barrio Villegas, porque los choferes mantienen una medida de protesta ante la inseguridad que sufren a diario. “Sangraba mucho y quedó sentado en la vereda del negocio”, aseguró un comerciante.

“Pareciera una zona liberada”, sostuvo un comerciante de la zona que asegura que en el horario de la tarde, en el que el nene fue atacado, hay mayores hechos de inseguridad.