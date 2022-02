Pidió un plato de ñoquis en un restó gourmet y se indignó por lo que le sirvieron

DESTACADAS

Si hay una tendencia que dividió a los argentinos en los últimos años, particularmente a quienes disfrutan de la comida, es el menú por pasos. Se trata de pequeños platos que van llegando a la mesa, todos ellos pensados profundamente y decorados con una precisión de cirujano, pero con poca cantidad de alimentos. Esto es así para poder llegar con apetito al siguiente. En las últimas horas, una queja contra uno de estos menús se hizo viral.

Resulta que un usuario de Twitter, fue a comer a un restaurante que ofrecía este tipo de carta y decidió compartirlo con la comunidad de la red social del pajarito. Posiblemente, para su sorpresa, o quizás no, la foto del plato, en este caso unos ñoquis bastante sofisticados, se volvió viral gracias a los comentarios agresivos de los usuarios.

Para muestra un botón, una persona agarró el guante de su posteo y comentó lo siguiente: “me llegás a servir 10 ñoquis y agarro de rehén al chef con cuchillo y botella de vidrio rota y no lo suelto hasta que me llenen el plato”.

Por supuesto que esto fue una tentación para el resto de los usuarios, que no se cansaron de interactuar con el contenido. Tal es así, que al momento de escribir esta nota, cuenta con 76,7 mil “me gusta”, más de 8.200 retuits y 314 comentarios, entre los cuáles hubo reacción divididas.

Precisamente, entre estos últimos se destacaron los siguientes: “no lo pago directamente”; “ojo que en esos menús de pasos no solés pasar hambre eh. Pero comés poco de cada cosa, eso sí”; “rompo todo”; “podes no ir a comer ahí e ir un bodegón cualquiera. El concepto que tienen no es el que ustedes quieren. Es simple”; “y encima se creen que están haciendo un cuadro, un plato de morfi quiero!!!, un plato de morfi!!!”; “con 30 de esos platos como bien”; y “me molesta la disposición de los ñoquis, me generan ansiedad”.

Recordemos que el restaurante Noma, considerando el mejor del mundo según la academia de William Reed y sus famosos "The World's 50 Best Restaurants", cuenta con un menú de 20 pasos.

“Ofrece tres menús en diferentes épocas del año, con temporada de mariscos de enero a junio, temporada de verduras en verano y de caza y bosque en invierno. El restaurante cierra antes de cada temporada para que su equipo de I + D, dirigido por la talentosa directora Mette Søberg, pueda desarrollar nuevos elementos de menú a partir de lo que la tierra y el mar brinden”, comentaron desde la academia.