MIRAMAR: Alquiló una casa para vacacionar, la estafaron y ahora amenazan con matarla

ZONALES

Una semana en la costa para poner los pies en la arena... la playa y el mar. Es lo único que deseaba Cintia Ríos para descansar junto a su marido y sus hijos. Pero en el medio se cruzaron con un estafador que, al verse escrachado en las redes, la amenazó de muerte.

“Hace una semana empezamos a buscar un alquiler. Decidimos entrar a un grupo de Facebook donde nos empezaron a contestar varios. Encontramos una propiedad acorde a nuestro bolsillo y llegamos a un acuerdo con el supuesto propietario”.

Explicó la víctima.

Cómo fue la estafa por el alquiler de un departamento en Miramar

“Buenos días! Busco alquiler del 07 al 13 de febrero para 6 personas, 3 adultos y 3 menores. Que tenga cochera y no esté lejos de la playa. Muchas gracias!”.

Había escrito la mujer de 35 años en el grupo “Alquiler en la Costa Atlántica”, que tiene casi 1400 miembros.

Le ofrecieron un departamento en un edificio en Miramar a una cuadra de la playa, por 24.000 pesos para la semana.

“Parecía económico”.

Comentó Cintia, que vive en la zona sur de Buenos Aires.

El supuesto dueño, que se hace llamar Juan Danielli, no le atendió la llamada (le dijo que estaba hablando por teléfono) pero se comunicaron por mensaje, tanto en Facebook como WhatsApp.

El estafador le mandó varias fotos y videos de las distintas habitaciones, imágenes tentadoras del amanecer sobre el mar, la dirección y hasta la fachada del edificio en Google Street View. Todo parecía normal.

A modo de recaudo, Cintia le pidió un servicio y el DNI.

“Me mandó la foto del recibo de luz y el número de cuenta de Mercado Pago de su pareja, porque la suya supuestamente estaba en revisión porque le habían sacado un crédito a su nombre”.

Explicó Ríos.

El colmo, el delincuente se hacía pasar por víctima de una estafa.

Estafa por el alquiler de un departamento en Miramar:

“Ya engañó a siete personas”

Pensaron que era confiable y le hicieron una transferencia por 7.000 pesos. Mientras Cintia arreglaba detalles como la entrega de llaves, su suegra vio que el nombre de Juan Danielli aparecía en un grupo que denunciaba estafas con alquileres en la costa Atlántica. También les llamó la atención que cambió de foto de perfil.

“Aparecía su nombre y el de la supuesta pareja, la gente decían de no alquilarles. Alguien dijo que se dio cuenta de que era una estafa y que Danielli borró todos los mensajes antes de que pudiera hacer captura”.

Contó la mujer a este medio.

Por su parte, su marido logró comunicarse con la administración del edificio y les confirmaron que “hay una persona que se hace pasar por el dueño y que ya estafó a 7 personas”, y que “el dueño -que tenía otro nombre y apellido- no alquila ningún departamento”.

El escrache al estafador y las amenazas en las redes

Para evitar que otros caigan en la misma trampa, Ríos hizo varias capturas y escrachó a Danielli en el grupo de alquileres por donde se contactaron.

“Comenté ‘esta persona me estafó, no es el dueño’. Me empezó a mandar fotos de mis hijos, amenazándome que si no borraba los posteos se iba a meter con mi familia”, contó con una mezcla de indignación, miedo y bronca en la voz.

“¿7 pesos vale tu familia?”, “Borrá todo ya, vos elegís, dos minutos te doy”, “¡Salchicha estás muerto!”.

Son algunos de los mensajes mafiosos que el estafador le escribió. Sin embargo, ella le dijo que estaba radicando la denuncia y todo quedó ahí.

“Estoy aterrada, no es normal que alguien se meta con criaturas”, afirmó Cintia. “Ya tiene siete denuncias y no se hace nada. Como me pasó a mí le debe pasar a más gente”.

Dijo.

En la comisaría le tomaron la denuncia pero le avisaron que “mucho más no se podía hacer”. La mujer también se comunicó con Mercado Pago para tratar de recuperar el dinero.

Con este mal trago en la garganta, Cintia Ríos retomó la búsqueda de un destino para irse de vacaciones. Pero con todavía más recaudos. “Me puse a contactar otros alquileres, ahora les pido hacer una videollamada para constatar la identidad de la otra persona, con un servicio y el DNI en mano para ver todo en el momento”, explicó.

Consejos para evitar estafas en los alquileres

A principios de diciembre, la Defensoría del Pueblo bonaerense difundió una serie de consejos para evitar estafas durante la temporada.

“Es muy importante tener en cuenta que los engaños más comunes se dan con publicaciones que seducen con propuestas de casas grandes a precios accesibles, bien equipadas y con una ubicación envidiable”.

Escribieron.

• Si las publicaciones o avisos sospechosos son, por ejemplo, en sitios como Mercado Libre o Marketplace, hay que leer los comentarios y las puntuaciones que les otorgan en las viviendas en este tipo de plataformas online.

• Buscá el alojamiento en otras páginas, revisá sus redes sociales, fijate si tiene web oficial, chequeá el domicilio y corroborá las fotos.

• De ser posible, acércate a la casa de quien alquila para cerrar el trato. En el encuentro personal con el propietario es más difícil que suceda una estafa.

• Cuando la comunicación sea telefónica, intentá que sea a un número fijo y no por WhatsApp. Estos se dan de alta y de baja muy fácilmente y son difíciles de rastrear. Un teléfono fijo está asociado a un domicilio, es decir, se puede localizar.

• Señá la vivienda de manera bancarizada (hasta el 20 o el 30%), no pagues el total hasta ingresar al inmueble y chequeá a través de Google Maps o Street View si la vivienda existe.

• Solicitá un envío anticipado del contrato a firmar como así también un inventario de los muebles que tiene. También exigí que tenga una cláusula que prevea la posibilidad de rescindirlo por parte del inquilino ante alguna falla en los servicios que no se solucione en las 48 horas.

• Tené en cuenta la “cláusula covid”, una propuesta de la Defensoría que establece que si las partes están de acuerdo, el contrato puede quedar sin efecto si el locatario no es autorizado por el Municipio a ingresar a la localidad a la que vaya a veranear en caso de que él o su familia sean positivos de coronavirus. Puede devolverse el dinero y no habrá indemnización para ninguna de las partes.

• En caso de ser víctima de alguna estafa o para cualquier tipo de asesoramiento sobre el tema, comunicate con la Defensoría al 0800-222-5262 o a las redes sociales.