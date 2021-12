Una ternera se escapó del matadero y fue rescatada por la policía

INTERNACIONALES

Mucho se habla de la inteligencia de los animales, de la capacidad que tienen para percibir cosas que los humanos no somos capaces. Una ternera se ha vuelto viral en las últimas horas luego de que se diera cuenta de que estaba en peligro y huyese de un matadero.

Se trata de un ejemplar de 9 meses y unos 180 kilos que escapó de un establecimiento aparentemente cárnico en el distrito de Queens, en Nueva York, Estados Unidos. Afortunadamente, en el camino el animalito se encontró con personas que decidieron ayudarla.

Es que testigos que la vieron deambular a mediados de este mes en un parque público y dieron aviso a la Policía neoyorquina e inmediatamente los agentes llegaron hasta el lugar para intentar ayudarla.

Cuando lograron acorralarla y tranquilizarla, lograron que la admitieran en un santuario de animales en el vecino estado de Nueva Jersey. Se trata de una institución que según su propio sitio web se dedica a "acoger a animales desplazados, salvajes, equinos y de granja".

La ternera fue evaluada por veterinarios quienes la identificaron como una hembra de la raza Hereford y fue apodada provisoriamente como Stacy. Al cabo de unos días, y ya está completamente habituada a su nuevo hogar y en contacto con otros animales rescatados.

Stacy, la ternera escapista que se hizo viral en Twitter

El propio departamento de Policía de Nueva York compartió la noticia en su cuenta de Twitter. "¡Solo en Nueva York! Esta mañana, NYPD Camioneta 10, recibió una solicitud del personal del recinto para ayudar con una vaca encontrada. La vaca se había escapado de un negocio de la zona, pero estaba acorralada a salvo. Ahora pasará la temporada navideña en su nuevo hogar, un santuario de rescate local", tuitearon.

Inmediatamente el posteo se llenó de comentarios en su mayoría alabando al animal por su inteligencia para escapar y asegurando que debían colocarle el nombre "Lucky" ["Afortunada"].

"Gracias por darle a tan inteligente vaca un hogar feliz".

Agradeció una tuitera.

"En el caso de que la Policía de Nueva York esté buscando darla en adopción, estoy aquí para anotarme".

Les propuso Thelion.

“Pobrecito, son animales muy emocionales y creo que pueden sentir el peligro. Últimamente muchos de ellos escapan”.

Explicó un taxista. Otro usuario no creyó en la versión de los oficiales y se preguntó si "santuario de animales es la misma cosa que cuando los padres les dicen a sus hijos que su perro se fue a una granja".

Sin embargo, para aquellos que no terminaron de creer que no vendiesen, desde Skylands Animal Sanctuary And Rescue, compartieron un video en el que se la puede ver corriendo muy animada adentro de un gran corral con otras vacas.