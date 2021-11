(VIDEO) Asesinaron al hermano de un ex jugador de Racing: Su ex novia lo mató de dos puñaladas en plena calle

NACIONALES

Juan Domingo Estévez (48), hermano del ex jugador de Racing, Maximiliano “Chanchi” Estévez, fue asesinado por su ex novia: lo apuñaló, al menos, dos veces en el pecho luego de mantener una discusión en una vereda del barrio porteño de Parque Patricios. Después del ataque, la asesina, identificada como Gloria Estela Martínez Galeano (32), escapó pero fue detenida algunas horas después en su casa por la Policía de la Ciudad.

Según confirmaron fuentes policiales a Infobae, el crimen ocurrió ayer a las 16.40 en Dean Funes al 2.000, entre Rondeau y Cátulo Castillo, donde Estévez fue atacado por su ex pareja que, gracias a las cámaras de seguridad y a la declaración de testigos, pudo ser arrestada no mucho tiempo después. Cuando los policías de la Comisaría Vecinal 4A y una ambulancia del SAME llegaron al lugar, la víctima ya estaba muerta.

El asesinato fue captado por una cámara de seguridad del lugar. En las imágenes puede observarse cómo la acusada sorprendió a su ex mientras estaba sentado junto a un amigo en una vereda. Se le acercó, le dijo un par de palabras y lo acuchilló. Juan Domingo apenas se pudo parar. Caminaba de un lugar al otro, malherido, y sólo atinó a arrojarle una piedra a la agresora, quien ya estaba a varios metros de distancia. En el medio, se escondió detrás de un contenedor de basura, hasta que segundos más tarde, casi al llegar a la esquina, se desvaneció.

A partir de los testimonios recolectados en la zona y de las imágenes del hecho captadas por una cámara de seguridad, los policías lograron determinar que el crimen había sido cometido, supuestamente, por la ex pareja del fallecido, luego de mantener una discusión en la vía pública y a plena luz del día.

Fue así que los agentes de la División Sumarios y Brigadas de Prevención de la Comuna 4, con la colaboración de la Unidad Criminalística Móvil, lograron concretar la detención de la sospechosa cuando salía de una vivienda ubicada en el cruce de la avenida Chiclana y Sánchez de Loria, en el barrio de Boedo.

Luego de la detención -indicaron las fuentes- los policías realizaron un allanamiento en el domicilio de la acusada por orden del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°7, a cargo de Martín Carlos Del Viso, y secuestraron cuatro cuchillos con manchas de sangre, dos teléfonos celulares, una remera blanca con rastros hemáticos y una hoja de papel, que también tenía sangre.

El juzgado, además, ordenó hacer un recorrido entre el domicilio y el lugar donde ocurrió el homicidio en Dean Funes al 2.000, ante la posibilidad de que la asesina haya descartado elementos de relevancia para la investigación. Sin embargo, el resultado de ese rastreo fue negativo.

Entre otras medidas, el magistrado dispuso también clausurar la habitación donde vivía la imputada y entregarle el inmueble al locador.

“Es doloroso, sobre todo por sus hijos, al ver esas imágenes del video. Es una cagada la manera en que lo matan”.

Dijo el ex jugador, campeón con Racing en el histórico título de 2001, en diálogo con el canal TN.