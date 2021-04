MADARIAGA: Amenazó a su ex, le robó y entró a su domicilio para rociarle la cama con aceite; fue condenado

MADARIAGA

Darío Oscar Alderete recibió una pena de 6 meses y 25 días de prisión en un fallo dictado por el juez Emiliano Lazzari en el marco de un juicio abreviado que se desarrolló en el Juzgado Correccional nº 1 Departamental.

Las amenazas y el robo perpetrados contra su ex pareja se produjeron en distintos hechos ocurridos en septiembre de 2020.

En la primera de las denuncias contra el hombre, el 26 de septiembre, Alderete amenazó a su ex pareja diciéndole que se cuidara porque le iba a prender fuego la casa con ella y la actual pareja adentro.

La mujer dijo a las autoridades que ese individuo había ingresado a la vivienda sin tener autorización alguna o pedir permiso, señalando haber tenido una relación sentimental con este pero que la había terminado porque era muy violento. Señaló cual había sido la amenaza y resaltó que no era la primera vez que eso ocurría.

Cuatro días después, el 30 de septiembre, el sujeto volvió a ingresar en ese domicilio, donde se apoderó de un par de zapatillas deportivas propiedad de la moradora, para luego de rociar una de las camas con dos litros de aceite, dejar una nota intimidante que decía: “no los prendo fuego de onda, besos«, alejándose tras ello del lugar.

La denunciante indicó que su ex se había presentado nuevamente en su casa, que estaba alcoholizado, que había llamado a la policía, pero que cuando los uniformados llegaron ya se había retirado. Resaltó que había regresado unas horas después, y que como no quería retirarse ella se había alejado de la vivienda. Que al regresar horas después su ex no estaba, había roto un oficio de una medida judicial dispuesta, había tirado dos botellas de aceite sobre una cama y dejado un papel escrito y firmado, donde decía que por onda no había prendido fuego la casa. Indicó además que le había robado un par de zapatillas, algo que no era la primera vez que hacía, ya que antes le había sustraído elementos de higiene, como perfumes, desodorante, jabón y cremas.

El Juez indicó en el veredicto, que el oficio judicial que había señalado la denunciante era una cedula de notificación del Juez de Paz donde le hacía saber a esta, que había dictado un medida cautelar de prohibición de acercamiento de su ex pareja respecto a ella.

Por otra parte, en el allanamiento practicado en la vivienda del imputado se secuestró el par de zapatillas sustraído a la mujer.

El Magistrado señaló que con las pruebas indiciarias y la declaración de la única testigo, la víctima, más la ausencia de otras hipótesis, alcanzaba para construir la certeza acerca de la existencia de los hechos denunciados. Asimismo resaltó, que las amenazas anunciadas por el imputado “lo fueron con seriedad y con las características de grave, injusta e idónea”.

Por todo el Dr. Emiliano Lazzari resolvió condenar a Darío Oscar Alderete, albañil, con domicilio en Gral. Madariaga, como autor de los delitos de “Amenazas (dos hechos) y Hurto”, imponiéndole una pena de “Seis meses y veinticinco días de prisión de efectivo cumplimiento”, declarándolo al propio tiempo reincidente en el delito.

Fuente: Compromiso Dolores