Se hicieron pasar por asesores del banco y le robaron $140 mil

Una mujer marplatense denunció que fue víctima de cibedelito, tras ser estafada por cerca de $140.000, por desconocidos que se hicieron pasar por representantes del banco Santander. Asegura que el banco no se responsabiliza de la falta de seguridad, ya que los delincuentes accedieron a su cuenta y no quieren reconocerle los miles de pesos perdidos en operaciones bancarias fraudulentas.

Ayelén de 31 años, contó que desde hace años eligió hacer numerosos trámites a través de las redes sociales, debido a la rapidez para solucionar varios reclamos, siempre sin ningún inconveniente. Sostuvo que los delincuentes accedieron a su cuenta bancaria, realizaron extracción de dinero y hasta pidieron préstamos bancarios en apenas unas horas y el banco nunca se enteró.

Aseguró.

“El día 4 de enero escribo por mensaje privado al Instagram oficial del banco Santander por un reclamo por una nueva cuenta sueldo que tenía. A los 15 minutos me llama por teléfono un hombre que dice ser asesor comercial de Santander, para ayudarme con el reclamo que había hecho por Instagram.

Para eso me hace verificar datos, como el número de teléfono, compañía de teléfono, DNI, dirección, datos que yo solo confirmo. En ese momento mientras hablaba por teléfono me dice que me iba a estar llegando un código para confirmar que yo efectivamente era la titular con la que estaba hablando”.