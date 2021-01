Alerta por nuevo "cuento del tío" con Santiago del Moro como "anzuelo"

NACIONALES

El "cuento del tío" tiene diversas ramificaciones de todo tipo y las víctimas si no están atentas a los llamados telefónicos, suelen ser presas de las continuas estafas. De hecho, en lo que va del año ya se recibieron 30 denuncias por fraude informático en Capital Federal y alrededores, en la cual los damnificados sostuvieron que "les robaron datos y dinero" de su cuenta bancaria.

Un caso particular tuvo lugar a escasos kilómetros de la ciudad de la Plata, donde un "operador telefónico" se comunicó con un hombre (denominado Rodolfo), y le dijo que "era ganador de un millón de pesos por parte de la empresa Shell, a través de su slogan Hacete millonario.

Hemos premiado tu número de línea por Latam Pass. Estamos realizando un sorteo y hemos premiado a 1500 líneas.

Usted acá no participó del sorteo, no recibió ningún cupón previo ni formulario alguno, sino que ganó con su número por mantenerlo activo, te vinculamos en el tercer puesto y sos ganador del millón de pesos más la tarjeta Latam Pass modo plástico, que te va a permitir recargar combustible por el período de 6 meses hasta 20 litros por día".

Tras "tirar el anzuelo" y el presunto "pique" de Rodolfo, el sujeto continuó diciendo que "el premio es totalmente gratuito, Rodolfo, no tenés que abonar absolutamente nada. Lo único que te pedimos a cambio es un comercial, hacer una propaganda para Shell.

¿Estás de acuerdo?". Al contestar que sí el hombre, el estafador agregó que "la publicidad se va a hacer en la ciudad de La Plata. Se va a contactar con el conductor Santiago del Moro. Se te va a dar una entrevista en persona para hacer la publicidad comercial".

Luego de la afirmativa de la víctima, comenzó el "cuento del tío" por parte del delincuente, al consultarlo sobre

"¿Qué banco te respalda?. Banco Nación, Ciudad, Provincia, Galicia, Francés...Bien, te tenés que apersonar al cajero automático de al red Banelco más cercano que tengas a tu domicilio, así te brindo la clave de ocho dígitos así activás el saldo del millón de pesos a tu cuenta. No se te va a pedir ningún dato".

A continuación le preguntó:

"¿A qué distancia tenés un cajero automático?, ¿Tenés medio de movilidad, Rodolfo?, ¿Te podés dirigir al cajero? y ¿La cuenta que tenés no es del IFE ni de la ayuda económica del gobierno, no?".

A lo cual tras la respuesta negativa del hombre, el estafador siguió con el artilugio.

"Te tenés que apersonar al cajero automático, así te saco un turno con un analista de sistemas de Home Banking, y te brindan el pin contra recarga y podés activar este saldo a tu cuenta personal. Una vez que ya tenés el dinero acreditado en tu cuenta, vamos a coordinar para hacer la publicidad, Rodolfo".

Sostuvo el delincuente. Sin embargo, lo que el estafador no se percató es que Rodolfo se dió cuenta de la situación, y cuando la víctima le pidió su nombre y a quien estaba en la línea, el sujeto se puso nervioso, no supo que decir y el ilícito no pudo realizarse.