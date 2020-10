MADARIAGA – DESPIDOS EN PAMI : Emiliano San Martín e Isabel Vitale hablaron sobre sus cesantías en la Obra Social

ZONALES

El ex Jefe de la agencia Madariaga y la Ex Jefa de la agencia de General Lavalle son dos de la plantilla de casi 100 agentes cesanteados del PAMI a nivel nacional en la última semana y mostraron su sorpresa en CNM Radio al cruzarse para contar sus casos.

Denunciaron que el motivo es político porque entraron durante la gestión Cambiemos del presidente Macri y ocuparon cargos por las vacantes de los mismos. Ahora, la entidad los despidió y adujo que los nuevos jefes ocupan esos lugares por estar “vacantes”.

Emiliano San Martín le agradeció el apoyo al actual jefe local Alfredo Garmendia y reconoció que poco pudo hacer para retenerlo como agente dentro de la estructura local.

Por su parte, Isabel Vitale integraba hasta hace algunos días la oficina más chica de la provincia de Buenos Aires y desde hace casi 3 años era la jefa.

Los movimientos empezaron en enero cuando los degradaron a agentes y ambos pensaron que allí se terminaba porque el PAMI no realiza despidos sino restructuraciones. Pero en plena pandemia y con DNU que prohíbe los despidos se avanzó y echaron a unas 200 personas en dos oleadas. En los telegramas se hace saber que son trabajadores estatales y que, por eso, no están alcanzados por el Decreto presidencial. Sin embargo, existen dos acordadas judiciales que marcan que el PAMI funciona como un ente autárquico que no debe ser considerado estrictamente como un organismo del estado sino como un ente mixto. Con esto, todos los echados quedarían habilitados para iniciar juicios.

Vitale explicó a CNM Radio que ya se presentó ante el Juzgado Federal de Alejo Ramos Padilla y pidió una cautelar para ser reincorporada. Al tiempo que San Martín sólo se limitó a responder el telegrama.

Ambos coincidieron que el motivo es político y que se puso esto por encima del bien común que es atender a los afiliados y ayudar al desarrollo de los nuevos jefes que llegaron sin experiencia. Remarcaron que aprender los 6 planes de la entidad lleva un desarrollo de más de 2 años.

“Los altos cargos están siendo tomados por La Cámpora. Esto no debería ser así. No está mal que ingresen, pero lo que está mal es que haya una agenda política en todo esto”, dijo San Martín.