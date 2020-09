DÓLARES: El Banco Provincia cambia las condiciones para ciertas cuentas

NACIONALES

Desde el 20 de agosto pasado, el Banco Provincia entonces inhabilitó de manera preventiva la posibilidad de abrir una caja de ahorro en dólares a las personas que hayan abierto una cuenta de ahorro de pesos "a través de la app Cuenta DNI u otras cuentas vinculadas a la percepción de un beneficio estatal".

El grifo por el que gotean los dólares se sigue ajustando. Esta vez le tocó el turno al Banco Provincia, que endureció condiciones para abrir una cuenta en moneda extranjera para quienes se hayan vinculado con la entidad a través de la billetera virtual Cuenta DNI, una app del banco público relanzada en abril pasado y luego popularizada por ser una de las herramientas para cobrar el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) durante el aislamiento.Sucede que las personas que se registraban de manera 100% a la Cuenta DNI inmediatamente obtenían una cuenta de ahorro en pesos en el Banco Provincia. Hasta el 20 de agosto pasado, además, podían eventualmente abrir una cuenta en dólares y acceder a la compraventa de moneda extranjera.Pero, a medida que avanzaron los controles del Banco Central para frenar a los "coleros digitales" (las personas que compran su cupo de US$200 y luego se lo ceden a un tercero a cambio de una comisión), la entidad financiera bonaerense tuvo que ajustar sus controles.La Comunicación A7072 que emitió el Central a mediados de julio pasado pidió a los bancos tomar recaudos especiales con cuentas nuevas y cuentas que no hayan registrado movimientos en los 180 días anteriores a la fecha en la que se haya ordenado una transferencia.

Explicaron voceros de la entidad.



Las quejas de algunos usuarios fueron recogidas por el sitio Todo Provincial. Banco Provincia recalcó que se trata de una "acción preventiva", por lo que, si la persona que abrió una nueva cuenta quiere acceder a la compra de moneda extranjera, deberá actualizar su perfil personal en una sucursal para quedar habilitado.



Otros bancos tomaron medidas similares. Por caso, Santander dispuso que las cuentas básicas nuevas (las que no son de un plan sueldo o las que requieren documentación adicional) no puedan comprar dólares por 180 días. Todo parte de la política de prevención de los bancos y está enmarcado en las reglas "Conozca a su cliente" que deben seguir las entidades financieras, pertenecientes a uno de los sectores más regulados del país.

Tanto Santander como Banco Provincia son dos entidades financieras que manejan una gran cantidad de clientes y que han visto un incremento en la apertura de cuentas digitales en los últimos meses, producto de la pandemia. De todos modos, la mayoría de los bancos aplicó bloqueos parciales o inhabilitaciones a clientes que incumplieron las normas "anticoleros".Por un lado, y por disposición del Central, las entidades financieras tienen la obligación de retener las transferencias en dólares que recibe una cuenta a partir de la segunda al mes y pedir justificación. En caso de que se considere que esa justificación no fue suficiente, pueden proceder al bloqueo de la cuenta.No todos los bancos entendieron esta obligación de la misma manera. Hay firmas que retienen transferencias a partir de la primera, e incluso que no permiten la recepción de montos en dólares según la antigüedad del cliente. Otras no computan los envíos de una "same name account", es decir, pasajes entre dos cuentas del mismo nombre.Además, y según explicó el Central en su momento, las entidades, sobre la base de "los controles implementados y en aplicación de sus políticas de prevención del fraude cambiario y de prevención del lavado de activos", pueden establecer "restricciones comerciales al uso de los productos bancarios contratados", pero sin afectar los fondos de los clientes. Este tipo de medidas serían algo así como el "derecho de admisión y permanencia" del que algunos bancos hicieron uso.