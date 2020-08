Baleó de un escopetazo a un nene que orinaba en un árbol al confundirlo con un ladrón

NACIONALES

Un chico de nacionalidad paraguaya, de 13 años, fue herido de un tiro de escopeta en la cabeza por un hombre, de 65, quien lo confundió con un ladrón mientras el menor orinaba junto a un árbol, a pocos metros de la vivienda del sujeto, en un dramático caso que se registró en la localidad bonaerense de José C. Paz. Los efectivos policiales apresaron de manera preventiva al sexagenario.Al respecto, los voceros del departamento judicial de San Martín señalaron a cronica.com.ar que el menor, llamado Sergio Daniel, tuvo que ser trasladado de urgencia al Hospital Rubén Caporaletti, en José C. Paz, donde los médicos del centro asistencial determinaron que la herida que le ocasionaron los perdigones del arma de fuego no presentaba gravedad.

Según lo agregado por los informantes, el hecho se produjo cuando el menor, de acuerdo a su versión, se detuvo a orinar junto a un árbol en la esquina de Moreno y Manuel Ricardo Trelles, oportunidad en la que los perros que se hallaban en el jardín de una vivienda empezaron a ladrarle.

Estos ruidos causados por los animales alertaron al morador del domicilio, de nombre Pedro, quien se apoderó de una escopeta y le disparó al nene.

Momentos después, los servidores públicos del Comando Patrulla (C.P.) de José C. Paz arribaron al escenario del incidente y detuvieron al individuo de manera preventiva.



Pedro, que señaló que había sufrido varios robos en su casa y que se encontraba cansado de la situación, argumentó que hizo el disparo con la escopeta porque pensó que el menor era un delincuente.