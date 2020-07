Alberto Fernández: "Entre mañana y el 2 de agosto vamos a ir tratando de volver a la vida habitual"

NACIONALES

"Entre el 18 de julio y el 2 de agosto vamos a ir tratando de volver a la vida habitual, en este nuevo mundo diferente que nos exige cuidados diferentes. Va a ser escalonadamente y lo van a decir los gobernadores".

"Todos quisiéramos poder superar este tiempo rápidamente y dedicarnos a las cosas que nos hace falta dedicarnos, pero lamentablemente este el tiempo que nos tocó. En este tiempo la pandemia sigue llevándose vidas".

"Hemos hecho un gran logro y por eso no debemos bajar los brazos", subrayó el Presidente. “Vamos a tratar de volver a la vida habitual escalonadamente, en un mundo diferente que nos exige más cuidados”.

“Tenemos datos optimistas que nos permite pensar que este tiempo de aislamiento -estricto- en el AMBA ha servido, ha sido útil, pero estamos muy lejos de superar el problema”.

"Los dos días de más muertes fueron 54 muertes. esos fueron los picos de muertes donde más se reflejaron y después empieza una especie de descenso. y nos da una especie de ánimo para pensar que baja como la tasa de letalidad que claramente baja".

"Hemos vivido un caso muy elocuente, que es lo que pasó en el Chaco. Hace dos semanas atrás advertimos que había un problema en las terapias: tuvimos que ir a buscar terapistas. El gobierno de Santa Cruz, de San Luis, de Córdoba, el Ejército Argentina pudimos hacer un número de terapistas importante y preparando a otros médicos. Cuento esta historia porque habla de la solidaridad".

“Venimos cumpliendo los objetivos que nos propusimos porque la mayor preocupación que siempre tuvimos es que el sistema de salud esté preparado para que ningún argentino se quede sin atención médica y eso lo hemos logrado y es muy importante porque cuando el sistema de salud se satura la mortalidad se duplica”.

"Sabemos cuándo empezó, pero no sabemos cuándo termina porque en el mundo todos tuvieron marchas y contramarchas porque hay una velocidad de contagio del virus que no podemos acotar”.

"Vamos a ir tratando de ir tratando de volver a la vida habitual".

"Seguimos trabajando en el Plan Detectar. Estamos convencidos que es el principal y mejor mecanismo para evitar el contagio".

"A los recuperados les pedimos por favor que donen de plasma".

"Sabemos que fue un tiempo largo, duro y que muchos no pudieron trabajar, para las familias que no pueden reunirse, dar nuestros afectos".

"Estamos viviendo uno de los momentos más difíciles de nuestra historia".

"Llegamos a tener 4 mil personas aisladas en la Ciudad para que no contagien. Hoy ya estamos en 24 barrios de la Ciudad".

"Quedó demostrado que la General Paz no es una frontera, es una avenida".

"Estamos en el en el epicentro de la pandemia".

"Hubo que volver atrás en muchas partes del mundo. El mundo está aprendiendo a abrir y cerrar dependiendo de los datos".

El Presidente Alberto Fernández anunció este viernes en un mensaje en directo la nueva modalidad del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO), a casi cuatro meses de iniciada la medida dispuesta por la pandemia de coronavirus, junto al gobernador bonaerense, Axel Kicillof; el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta; y otros mandatarios provinciales.Durante su discurso, el Presidente señaló que, a partir de mañana y en un proceso gradual, se va a “tratar de volver a la vida habitual, escalonadamente, en un mundo diferente que exige más cuidados”, al anunciar la extensión del aislamiento social, preventivo y obligatorio (ASPO) en el marco de la pandemia de coronavirus.También se indicó que, en la nueva fase de apertura gradual del aislamiento, el uso del transporte público de pasajeros será exclusivamente para los trabajadores esenciales en el AMBA y se adelantó que continuarán siendo estrictos los controles dentro de ese ámbito.Precisó el jede de Estado esta tarde, al encabezar en la residencia de Olivos los anuncios sobre las características que tendrá la nueva fase.Al mismo tiempo señaló que, con las medidas que se toman, se continuará “cuidando a todos" y que "no se va a abandonar a nadie” y aclaró que “si hay que volver atrás o ajustar más (el aislamiento), lo vamos a hacer”.En su exposición, el mandatario puso el acento también en que, a la luz de los resultados, "no fue inútil el esfuerzo" hecho hasta el momento, desde el 20 de marzo pasado, y enfatizó que "todo esto tuvo sentido".Comenzó el mandatario.El presidente destacó que "en estos 14 días a pesar de los números donde se observa un incremento en el número de contagios y consecuentemente de fallecidos, aún, así seguimos estando en términos comparativos en una situación buena".Acompañado por el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, en la residencia de Olivos, y con la presencia a través de una videoconferencia de los gobernadores Jorge Capitanitch (Chaco), Arabela Carreras (Río Negro) y Gerardo Morales (Jujuy), Fernández consideró que “todo el esfuerzo" realizado con el aislamiento "no fue inútil, todo tuvo sentido y fue muy importante" porque hoy la Argentina es "uno de los países con menos muertes en el mundo”."Hay una velocidad y contagio del virus que asombra", agregó Fernández y resaltó: "Siempre supimos que teníamos que enfrentar una lucha larga. Que sabemos que todos en el mundo han tenido marchas y contramarchas. La realidad no. muestra es que hay una velocidad de contagio que asombra".Manifestó. Insistió, sin embargo, que se se está “muy lejos de pensar que la situación está superada porque el riesgo está latente”.En ese sentido, destacó que “no solo el riesgo está focalizado en el Área Metropolitana de Buenos aires (AMBA), porque, si bien el 91 por ciento de los casos ocurren allí, el virus circula y el riesgo de contagio existe y se deben "extremar los cuidados en todos lados”.Agregó.Enfatizó.Y añadió:Al cumplirse 120 días de que se decretó el ASPO, el 20 de marzo, para evitar contagios masivos de Covid-19, el mandatario destacó que se vienen "cumpliendo los objetivos" previstos al inicio de la pandemia y de las medidas tomadas.Puntualizó.Durante su discurso, que se extendió por más de media hora, el jefe de Estado sostuvo que “siempre" supo que "la lucha sería larga" y que la situación "no era simple".Señaló.Tras el anuncio de Alberto, fue el turno de la exposición de Rodríguez Larreta y, luego, de Kicillof, para luego pasar a los discursos de los mandatarios provinciales presentes virtualmente. Durante el anuncio, también se emitió un video elaborado por el Gobierno nacional con el resumen de las acciones de gestión realizadas de cara a la pandemia.Con el objetivo de dar detalles específicos de cómo será la cuarentena en la Ciudad y en la Provincia, Rodríguez Larreta brindará a las 17 una conferencia de prensa en la sede de la Ciudad en Parque Patricios mientras que hará lo mismo Kicillof a las 18 en La Plata.La situación en Capital FederalEl jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, destacó que en los últimos 25 días el rango de contagios se viene manteniendo estable en la Ciudad de Buenos Aires.En este sentido, Larreta señaló:Apuntó e informó que se van a sumar "servicios como las peluquerías y los abogados”.Apuntó Larreta, al tiempo que agregó:Y señaló:Qué ocurrirá en provincia de Buenos AiresComenzó el gobernador bonaerense, Axel Kicillof.El mandatario provincial enfatizó que "el problema es el virus, no la cuarentena".Indicó.El gobernador bonaerense afirmó que "la cuarentena en la Argentina salvó vidas y evitó muertes", y destacó que eso "se logró gracias a la unidad de todos los que tienen responsabilidad de gobierno: los 24 gobernadores que acompañaron al Gobierno nacional y los 135 intendentes en la provincia, oficialistas y opositores"."Ha habido un intento de instalar la idea de que el coronavirus está superado en todo el mundo, menos en Argentina, y no es así", exclamó y dijo: