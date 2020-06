BRANDSEN: Denunciaron a Verónica Ojeda y a su novio el Jefe de Gabinete de Sergio Berni, por violar la cuarentena y por abuso de autoridad

NACIONALES

Verónica Ojeda, la ex de Diego Maradona, se vio envuelta en un escándalo político -que involucró a un alto funcionario del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires- por violar la cuarentena este sábado por la tarde.El hombre en cuestión es Mario Baudry, quien actualmente es pareja de Ojeda y se desempeña como Jefe de Gabinete de Sergio Berni. Baudry fue acusado por los policías que realizaban el control de tránsito, a la altura de Brandsen, de “abuso de autoridad” al interceder para que Ojeda no fuera detenida y continuara con su viaje.Según consta en la denuncia que lleva la firma del secretario de Protección Ciudadana y Habilitaciones de Brandsen, Marcelo Castillo, los hechos ocurrieron el 27 de junio alrededor de las 16 horas en un retén de la ruta 210.Al advertir que se acercaba una camioneta Toyota Hilux, el inspector municipal le hizo seña para que detuviera su marcha y presentara el permiso de circulación correspondiente. De acuerdo a su declaración, al mostrar el celular con la app Cuidar podía leerse que era una funcionaria de Estado.Al advertir esa información, el uniformado le dijo que debía esperar a que chequearon los datos que había exhibido con la base de datos de los exceptuados de cumplir el aislamiento obligatorio. Fue en ese preciso momento que Ojeda intentó hacer uso de su contacto político para zafar la situación.La mediática les advirtió que era la esposa de Baudry y que además “conocía a Sergio Berni” y que lo llamaría “para resolver el problema”.Inmediatamente llamó por celular a Baudry y lo puso en altavoz. Como el oficial que le hizo el control se negó a atenderlo, intervino un oficial de la Bonaerense que luego de conversar con Baudry permitió que Ojeda se dirigiera hacia Escobar.Al poco tiempo, arribó al lugar el mismísimo Baudry manejando un Ford Focus azul con una sirena en el techo.Dice la denuncia de Castillo.Además, Castillo relató que Baudry “muy ofuscado, les comunicó que los sancionaría, dado que el personal municipal no debería estar sobre la ruta y menos indagando a las personas”.Ahora, será labor de la justicia determinar si Baudry incurrió en el delito de abuso de autoridad y si violó los protocolos sanitarios correspondientes al no utilizar ninguna máscara de protección en la vía pública.También, deberá investigar si el certificado que mostró Ojeda para justificar su circulación es legal o hizo usurpamiento de título porque decía que estaba exceptuada por ser funcionaria provincial.Verónica Ojeda estuvo casi diez años en pareja con Diego Armando Maradona. Fruto de esa relación, nació Dieguito Fernando, el pequeño que tiene 6 años. Luego de varias idas y vueltas, ella decidió seguir adelante con su vida y volvió a apostar al amor de la mano del abogado Mario Baudry.Había dicho sobre su pareja.Había asegurado cuatro meses atrás. Pero hoy, la historia parece ser distinta y lo tiene a Baudry como protagonista de agresión y amenazas a policías que se encontraban haciendo su trabajo.