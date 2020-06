(VIDEO) MADARIAGA - VIAJES EN TAXI A LA COSTA: “No están permitidos” informaron desde provincia a CNM

MADARIAGA

El video viral de la llamada a un taxista capitalino para pautar un viaje hacia la costa que realizó ayer Central de Noticias Madariaga se volvió viral y comenzó a tener repercusiones en provincia.Hoy, buscar en Facebook un viaje demanda no más de 10 minutos si se sabe ir a grupos específicos. Allí se chateo o se obtienen un número, se pauta un día, un lugar, una hora y un valor y se puse esquivar cualquier tipo de restricción de la cuarentena siempre y cuando se cuente con el permiso de la plataforma Cuidar.En la tarde de ayer dialogamos con u taxista que pidió 7.000 pesos por persona. Pero los valores van de 3.500 a 8.500 por pasajero.El Subsecretario de Transporte de la Provincia de Buenos Aires, Alejo Supply habló con central de Noticias Madariaga y ratificó que esta metodología “no está permitida”. Explicó que los taxis tienen un permiso municipal y el servicio interjurisdiccional, para ellos, es de excepción por un caso de fuerza mayor.Ante la pandemia hubo jornadas de “retorno a casa” para los varados y “eso ya pasó”, dijo Supply. “Si hoy lo están haciendo es por gusto o negocio”, agregó.Sin embargo no queda claro que fuerza podría frenar y multar o al conductor o a los pasajeros. Si todos tienen un permiso de la plataforma –que hayan conseguido o no con una excusa- ¿Cómo se podría hacer para castigarlos? Es la pregunta.Lo claro es que esta clase de viajes no están regulados y forman parte de un gris aparente en la legislación.