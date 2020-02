MAR DEL PLATA: Discutía con un amigo y recibió un tiro en los testículos

ZONALES

La víctima, de 24 años, fue trasladado al Higa. No quiso realizar la denuncia penal y no dio datos del agresor. "Yo lo resuelvo", les dijo a los policías.Un hombre fue trasladado de urgencia al Hospital Interzonal General de Agudos (Higa) luego de recibir un disparo en la zona de los testículos.El joven de 24 años se encontraba en Magnasco al 1400 junto a un amigo, con el que discutió. En su relato, la víctima señaló que en medio de la discusión el agresor sacó un arma y le efectuó un disparo en la zona de los testículos.El sujeto fue trasladado de urgencia por una ambulancia del Same al Higa. Cerca de las 19:30 horas ingresó en la guardia, lúcido y consciente. Cuando los efectivos policiales intentaron averiguar más datos de su atacante, el herido no quiso dar mayores precisiones. “Es mi problema, yo lo resuelvo”, les dijo.De todos modos, para los investigadores no está del todo claro si efectivamente hubo un ataque o la herida fue producto de una autolesión. La causa quedó a cargo del fiscal Alejandro Pellegrinelli.