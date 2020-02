EEUU: “Día de los Enamorados”: En un Zoológico podés nombrar a una cucaracha como tu ex y ver como muere

INTERNACIONALES

Más allá de ser identificado como el día del amor, también existen muchas marcas y emprendimientos que han creado sus iniciativas para que aquellas personas que no se encuentre en parejas también puedan disfrutarlo y pasarlo lo más ameno posible tomándoselo con humor.

El próximo viernes las parejas de todo el mundo celebrarán el Día de los Enamorados, pero muchos se oponen a este festejo o deciden vivirlo de una manera distinta. Para todos éstos, un zoológico de Estados Unidos elaboró la particular propuesta para superar definitivamente a una expareja.Esta original propuesta ha sido lanzada por un zoológico ubicado en San Antonio, Texas, Estados Unidos, en el marco de la llegada de la celebración de San Valentín, alusivo al día de los enamorados.Es por eso que este zoológico lanzó una curiosa iniciativa en la que personas pueden pagar por bautizar a cucarachas con el nombre de alguna ex pareja que los haya hecho sufrir o que haya sido un poco tóxica la relación.En algún punto, es una buena idea si consideramos que no a muchos nos resultan agradables las cucarachas, sino que más bien es algo que suele generar asco y rechazo.Pero atención, porque eso no es todo, esta propuesta bautizada como ‘Cry Me A Cockroach‘ concluye en que luego podrás ver cómo se la dan para alimentar a un animal más grande, durante el Día de San Valentín. Es decir, la cucaracha morirá siendo comida por otro animal. Para el zoológico, esto podría considerarse como una original forma de superar malas relaciones del pasado.