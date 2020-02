BAHÍA BLANCA: “Cuento del tío”: Estafaron a su mamá y promete hacer justicia por mano propia

ZONALES

José está indignado. Y no es para menos. Su mamá de 92 años fue víctima en las últimas horas de una estafa tipo "cuento del tío", y ahora él quiere hacer justicia por mano propia.El hombre contó que alguien llamó a su madre aduciendo que lo conocía, incluso le dijo su apodo, y mediante mentiras la despojaron de los únicos 23 mil pesos que tenía. Por eso su bronca y sus ganas de venganza."Para qué voy a hacer la denuncia si no agarran a nadie. Cuando me pasen la imagen de la cámara de un vecino, los voy a buscar y voy a hacer justicia por mano propia. Nunca pasé por una comisaría, pero ahora lo voy a hacer. Ya me cansé de escuchar que hacen estragos por todos lados, esta gente no le va a robar a ningún viejo más", exclamó, aún invadido por la ira.Y agregó: "Van a seguir habiendo chorros, pero estos no roban más. Todos los días hay cuentos del tío, pero nunca agarran a nadie. Le dijeron que yo la estaba llamando, y mi mamá se lo creyó. Le dijeron que eran del banco".Además, a modo de reflexión, José consideró que "tiene que ser alguien que me conoce, que sabe mi apodo", y reiteró que no hará la exposición policial porque "es al pedo, no tengo ganas de ir a perder tiempo".