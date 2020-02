MADARIAGA: Marcha atrás en las restricciones de algunos de los elementos prohibidos para el festival del sábado

MADARIAGA

En los últimos días generaron polémica las publicaciones sobre las prohibiciones de elementos al campo en donde la productora Green Umbrella realizará el próximo sábado un festival llamado “Todo el año es Carnaval” en La Invernada de Ruta 74 y en dónde cerrará la jornada la banda de rock “La Beriso”.Muchas de las medidas restrictivas responden a recitales que se hacen en ambientes cerrados y otras parecen sacadas de un manual de abordaje aeronáutico por lo que centenares de usuarios de redes sociales salieron al cruce por la cantidad de restricciones.En las últimas horas un puñado de ellas fueron flexibilizadas y, por ejemplo, los concurrentes podrán llevar reposeras para pasar la tarde en familia en la previa de los shows más fuertes.También se aseguró que habrá sectores comunitarios en donde se harán recarga de agua ya que se permitía entrar con botellas o cantimploras vacías pero no se explicaba si el fin único era rellenarlas con bebidas provistas por los vendedores del sector gastronómico.No obstante sigue la prohibición de acceder con cigarrillos electrónicos o vaporizadores y mochilas superiores a 18 kilos o de un tamaño superior a los 35 centímetros.El decálogo publicado habla de elementos que constituyen delito o que resultan obvios como prohibitivos a la hora de acceder a un espacio público. Por ejemplo habla de sustancias ilícitas de cualquier tipo, armas o elementos cortopunzantes.Pero también hay varias que pertenecen al mercado aeronáutico o se corresponden con recitales en lugares cerrados: por ejemplo los elementos plausibles de combustión, los perfumes en spray, las latas con aerosol o el tamaño de las mochilas.Uno controvertido que aparece en el listado es la yerba, aunque debieron aclarar que sí permitirán su acceso.Sobre las cadenas o cascos se informó que el conductor deberá mostrar la acreditación pertinente sin percatarse que el uso de casco es obligatorio y no se precisa un permiso especial. Por otro lado explicaron desde Green Umbrella que no permitirán el acceso de cuatriciclos al predio.A horas del recital quienes ya tienen su entrada sospechan que habrá sorpresas al llegar al predio por el cobro del ingreso de los vehículos, que trascendió que será de 400 pesos para acceder al estacionamiento, y los valores que existirán para adquirir bebidas.En una de las imágenes de demostración de cómo lucirá el predio, no obstante, muestran a una joven que ya viola las normas al portar una cámara profesional de fotos.