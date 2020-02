MADARIAGA: Confirmaron la realización de la segunda noche de los Carnavales 2020 y prometieron mayor presencia policial

MADARIAGA

El predio del ferrocarril lucirá blindado para la segunda jornada de los carnavales luego de que se produjeran desmanes y peleas varias durante algo más de una hora y media en la primera jornada de celebración.En total se confirmó la aprehensión de 8 personas de las cuales 7 eran menores, y dos hombres debieron ser atendidos por el SAME por golpes recibidos.El origen de la trifulca, que fue e menor a mayor, se debió a que un grupo de chicos arrojó envases vacíos que encontraban a su paso al aire y más de uno impactó en las personas que esperaba el paso de las comparsas y agrupaciones.La policía y personal de seguridad del municipio no dieron abasto para contener a los más de 150 que se volcaron a la violencia.Cuando faltaban pocos minutos para la medianoche un joven recibió golpes en su cabeza que fueron propinados con la culata de un revólver.Varios de los testigos pudieron identificar a un menor como el portador del arma aunque no lograron atraparlo. Todo ocurrió en inmediaciones de Alem y Madariaga, a escasos 50 metros de donde se concentraba la gente.