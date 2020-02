BAHÍA BLANCA: Alquiló un departamento, pero estaba invadido por murciélagos

ZONALES

El inmueble en cuestión se ubica sobre calle Zelarrayán 151. La damnificada contó que en la inmobiliaria no se hacen cargo. "Me llegaron a decir que habíamos alquilado sabiendo que estaban ahí", relató.Ana Ricciotti, su pareja y su bebé de apenas 11 meses están viviendo desde hace 18 días un verdadero calvario. Es que alquilaron un departamento en calle Zelarrayán 151, pero al llegar se dieron cuenta que ya estaba ocupado. ¿Quiénes eran los intrusos?, los murciélagos.La mujer dijo que "venimos mal, sin soluciones, tristes y con peleas de pareja por este tema". Y recordó que "ya hicieron tres desinfecciones, volvimos y a la noche otra vez aparecieron los bichos"."La primera vez, en la inmobiliaria -AG Propiedades- nos dijeron que la desinfección corría por nuestra parte. Nos tuvimos que quedar encerrados en una habitación con mi hijo", manifestó con indignación.Y respecto del momento en que llegó al inmueble, contó que "sentíamos un olor muy fuerte, y como antes de entrar tenía alfombras y las levantaron, pensé que podía ser algún producto que haya quedado. Pero después empecé a escuchar el ruido de los murciélagos"."Ahora no estamos durmiendo ahí, damos vueltas por casas de familiares con todo el trastorno que eso implica. Ayer lo fuimos a ver y todavía hay caca del lado de adentro, a mí me preocupa porque están todas mis cosas", señaló la damnificada, que al día de hoy sigue sin encontrar una respuesta por parte de la inmobiliaria que le alquiló el lugar y nunca le alertó sobre esta situación.Incluso, relató que en AG Propiedades "es como que me toman el pelo". Y explicó: "Llegaron a decirnos que habíamos alquilado sabiendo que estaban los murciélagos. El resto de los vecinos tienen los departamentos acondicionados para que no entren".