Una mujer de 86 años sufrió un grave accidente cuando volvía de hacer las compras y tropezó con un pozo sin señalizar en una vereda del barrio porteño de Parque Patricios . La caída le provocó lesiones en el rostro, las piernas y una fractura en la muñeca izquierda.

La jubilada inició una demanda contra las empresas responsables de los trabajos, pero falleció antes de que la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil confirmara la condena de $6.050.000, más intereses .

El accidente ocurrió el 26 de septiembre de 2019, cuando regresaba a su casa después de realizar compras en un supermercado cercano. Mientras caminaba por la calle Almafuerte al 300, tropezó con un desnivel de una obra que, según denunció, no tenía ninguna señalización de advertencia .

La mujer describió un pozo de aproximadamente 1,5 metros cuadrados, parcialmente cubierto de hojas y tierra, en un sector donde las baldosas estaban rotas.

Varios vecinos se acercaron para auxiliarla y la trasladaron a su vivienda. Posteriormente, una ambulancia de PAMI la llevó al Sanatorio Güemes.

Los médicos constataron traumatismos en el rostro, hematomas, excoriaciones y una lesión en la muñeca izquierda. Además, una pericia posterior confirmó una fractura del escafoides y determinó una incapacidad física permanente del 15% .

La demanda fue presentada contra la Compañía Sudamericana de Gas (COSUGAS) y Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) .

Ambas empresas rechazaron inicialmente su responsabilidad. AySA también cuestionó que existieran pruebas suficientes sobre el estado de la vereda y su vinculación con los trabajos.

Sin embargo, durante el juicio se incorporaron capturas históricas de Google Maps que permitieron observar el pozo en mayo de 2019 y su reparación parcial en abril de 2021 .

Además, la documentación del Gobierno porteño confirmó que, entre el 16 y el 30 de septiembre de 2019, COSUGAS realizaba trabajos de mantenimiento en Almafuerte al 311 por encargo de AySA.

Por otro lado, un vecino declaró que había encontrado a la mujer caída cerca de la excavación.

La Cámara consideró que el conjunto de pruebas permitía acreditar el accidente y rechazó los argumentos de la empresa de agua para desligarse de la responsabilidad.

La sentencia de primera instancia había ordenado a AySA y COSUGAS indemnizar a la mujer con $6.050.000 , distribuidos de la siguiente manera:

Durante la tramitación de las apelaciones, la mujer falleció y sus herederos continuaron interviniendo en el expediente.

El 28 de octubre de 2026, la Sala D de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil confirmó la indemnización completa , más los intereses correspondientes, y mantuvo la responsabilidad de ambas compañías.

Por último, los jueces destacaron que la edad avanzada de la víctima no podía utilizarse para desconocer sus secuelas ni reducir automáticamente la reparación .

Fuente: TN