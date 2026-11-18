El Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 5 condenó este miércoles a prisión perpetua a Justo Fernando Barrientos , el hombre que provocó un incendio en un hotel de Barracas en el que murieron Pamela Cobas, Mercedes Roxana Figueroa y Andrea Amarante. Una cuarta mujer, Sofía Castro Riglos, sobrevivió al ataque y sufrió graves quemaduras.

Los jueces lo encontraron culpable de los tres homicidios agravados por ensañamiento y alevosía, odio a la orientación sexual de las víctimas y la utilización de un medio idóneo para crear un peligro común. También lo condenaron por la tentativa de homicidio de Sofía Castro Riglos.

Sin embargo, el Tribunal no aplicó el agravante de violencia de género que habían solicitado la fiscalía y las querellas. De esta manera, reconoció judicialmente que el ataque estuvo motivado por el odio a la orientación sexual de las víctimas, pero no lo encuadró como un femicidio.

A su vez, los magistrados ordenaron la obtención del perfil genético de Barrientos “para su incorporación al registro nacional de datos genéticos vinculados con la investigación criminal” y decidieron “ no hacer lugar a las medidas de reparación y satisfacción ” reclamadas por la abogada de la única sobreviviente.

La fiscalía, representada por el fiscal general Juan Manuel Fernández Buzzi , había solicitado la pena máxima. Durante su alegato, sostuvo que Barrientos actuó motivado por el odio hacia las cuatro mujeres por ser lesbianas . También señaló que el ataque estuvo precedido por situaciones de hostigamiento y discriminación.

La defensa, en cambio, había reclamado la absolución por el beneficio de la duda . Los abogados cuestionaron que se haya probado que Barrientos fue quien inició el fuego y sostuvieron que no existían elementos suficientes para acreditar su autoría . De manera subsidiaria, pidieron que, en caso de ser condenado, se lo juzgue por homicidio simple y se descarten los agravantes .

El tribunal del juicio, integrado por los jueces Adrián Pérez Lance, Manuel Grangeat y Cinthia Oberlander, dará a conocer los fundamentos de la condena el 19 de febrero de 2027.

El veredicto también estuvo atravesado por el reclamo de las organizaciones de la diversidad sexual y de las querellas para que el ataque sea reconocido como un lesbicidio . La abogada Luciana Sánchez, representante de la única sobreviviente , pidió durante su alegato que el concepto sea incorporado en el nombre jurídico de la causa.

El juicio tuvo, a su vez, una participación inédita: por primera vez, una organización de la comunidad LGBTTTIQA+ intervino como querella colectiva en una causa de estas características . La Federación Argentina LGBT+ representó el interés de la comunidad en la búsqueda de justicia.

El hecho ocurrió durante la madrugada del 6 de mayo de 2024 en un hotel residencial ubicado sobre la calle Olavarría al 1600, en el barrio porteño de Barracas , donde vivían las víctimas.

Según la investigación, Barrientos, que también residía en el establecimiento, abrió la puerta de la habitación y arrojó un elemento encendido que provocó el incendio . Las llamas se expandieron rápidamente y las mujeres sufrieron quemaduras en gran parte de sus cuerpos.

De acuerdo con los testimonios incorporados a la causa, el acusado había hostigado e insultado a las mujeres antes del ataque por su orientación sexual . Algunos vecinos declararon que las llamaba con expresiones discriminatorias y que había manifestado intenciones de matarlas.

Pamela Cobas murió el 6 de mayo, el mismo día del incendio. Mercedes Roxana Figueroa falleció dos días después y Andrea Amarante murió el 12 de mayo, luego de permanecer internada con quemaduras en el 75% de su cuerpo.

Sofía Castro Riglos , pareja de Amarante, fue la única sobreviviente. Sufrió quemaduras en los brazos, las manos y el rostro y permaneció internada hasta principios de junio de 2024.

Fuente: TN