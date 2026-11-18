Pinamar prepara la segunda edición del Festival de la Música con tres jornadas de shows y actividades al aire libre

ZONALES





El encuentro se realizará el 20, 21 y 22 de noviembre en La Piña, en avenida Bunge y Pioneros. Habrá artistas locales, patio gastronómico, food trucks, artesanías y emprendimientos de la ciudad.





Pinamar tendrá tres días dedicados a la música y la producción local con la segunda edición del Festival de la Música, que se desarrollará el viernes 20, sábado 21 y domingo 22 de noviembre, desde las 18, en el espacio La Piña, ubicado en avenida Bunge y Pioneros.





La propuesta reunirá a artistas de distintos géneros y formaciones musicales, en una programación pensada para vecinos y visitantes. Además de los espectáculos en vivo, el público podrá recorrer un patio gastronómico, food trucks, puestos de artesanías y emprendimientos locales.





Desde el área de Cultura municipal destacaron la posibilidad de compartir tres tardes y noches al aire libre, acompañar el talento de los artistas y productores de la ciudad y generar un espacio de encuentro para toda la familia. También recomendaron llevar reposera para disfrutar de las jornadas.





LA PROGRAMACIÓN





El viernes 20 abrirán el festival el Ensamble Vocal, Dani Sbarra, Liberato, Summertime, La Unika y Andén.





El sábado 21 será el turno del Coro IAFF, Sensotrónica, la Orquesta Municipal, Crawling Static, Cumbia Trash, Marcelo González y La Copia.





La última jornada, el domingo 22, contará con la Orquesta Infanto Juvenil, Los Rumbitos, Diego Rueda, el Ensamble de Cuerdas Ariel Zurdo, Latitud 23, Pankas y Cielo Indio.





La segunda edición del festival busca celebrar la diversidad musical y fortalecer los espacios de encuentro comunitario, al mismo tiempo que promueve el trabajo de los artistas, productores y emprendedores de Pinamar.





La entrada es una invitación a disfrutar de la música en vivo y de las propuestas locales durante todo el fin de semana.