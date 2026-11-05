Visita del papa León XIV: el papamóvil llegó a la Ciudad de Buenos Aires bajo un fuerte operativo de seguridad

La llegada de León XIV a la Argentina movilizará a miles de fieles de distintas provincias. En Rosario , ya se organizan viajes colectivos para participar de las actividades previstas en Luján .

En rigor, más de 30 micros partirán desde la ciudad santafesina hacia la localidad bonaerense , uno de los puntos centrales del recorrido del pontífice por el país.

Las derrotas electorales de los aliados internacionales de Javier Milei y una nueva jornada de resultados negativos para los mercados argentinos pusieron al Gobierno ante la necesidad de recuperar la iniciativa política. Mientras el Presidente mantiene el silencio sobre el triunfo de los demócratas en Estados Unidos y la reelección de Lula da Silva en Brasil, la Casa Rosada apuesta a la visita del papa León XIV para cambiar el eje de la conversación pública y desplazar la atención de los problemas económicos y las tensiones que atraviesan al oficialismo.

Si bien en el Gobierno aseguran que las derrotas de sus aliados no modificarán los planes ni la dirección de la gestión, la reacción de los mercados y las dificultades para sostener la recuperación económica sumaron nuevas preocupaciones en Balcarce 50.

A pocas horas de la llegada del papa León XIV a Uruguay, avanzan los últimos preparativos en la Plaza Independencia de Montevideo , donde el pontífice participará de una ceremonia oficial y recibirá la llave de la ciudad.

Según mostró TN desde el lugar, ya se está preparando el escenario frente al monumento a José Gervasio Artigas. Está previsto que el Papa llegue al país este viernes a las 16.30 y, después de mantener una reunión privada con el presidente uruguayo, se traslade a la plaza para dirigirse a los presentes. También habrá presentaciones musicales y coros.

Las autoridades esperan entre 60.000 y 80.000 personas y preparan un operativo de seguridad que incluirá cortes de tránsito desde las 8 de la mañana del viernes, especialmente en el recorrido entre el aeropuerto y el centro de la ciudad.

Uno de los principales motivos de preocupación es el pronóstico del tiempo . Se esperan lluvias, ráfagas de viento sur y un marcado descenso de la temperatura desde la noche del viernes y durante parte del sábado. Por el momento, no se anunció ningún cambio oficial en las actividades previstas.

La visita tendrá además un significado histórico: León XIV será el primer Papa en llegar a Uruguay desde las visitas de Juan Pablo II en 1987 y 1988, hace casi cuatro décadas.

La interna entre Mauricio Macri y Jorge Macri sumó un nuevo capítulo. El expresidente no participará de la misa que encabezará el papa León XIV en la Ciudad de Buenos Aires, pese a que recibió una invitación del Gobierno porteño para asistir. Según pudo saber TN de fuentes de su entorno, dudó en aceptar, pero finalmente resolvió mantener la agenda que tenía programada con antelación y evitar un encuentro con el jefe de Gobierno.

En el entorno del expresidente aseguran que no tiene intenciones de compartir actividades con Jorge Macri y describen el vínculo como una relación que llegó a un “punto de no retorno”. Las diferencias, sostienen, exceden una disputa coyuntural y responden a visiones políticas distintas sobre el futuro del PRO y su construcción en la Ciudad.

La ciudad de Luján se prepara para recibir a miles de fieles que llegarán para ver al papa León XIV. Quienes viajen en auto deberán estacionar en la zona de la Ruta 6, a unos 10 kilómetros de la Basílica , debido al operativo de seguridad.

Según mostró TN , uno de los principales accesos será por la avenida Pellegrini y la rotonda de Nuestra Señora de Luján, desde donde comienza el tramo final hacia el santuario.

A lo largo de unos dos kilómetros se están instalando pantallas gigantes para que los peregrinos puedan seguir las actividades del pontífice mientras avanzan hacia la Basílica.

El recorrido estará atravesado por un importante despliegue de seguridad, con presencia de la Policía Federal, la Policía Bonaerense y una comisión del Vaticano que supervisa los preparativos.

La zona también está siendo reorganizada para recibir a la multitud, con restricciones a la circulación de vehículos y estructuras especiales a lo largo del camino.

A tres días de la llegada del papa León XIV a la Argentina , el papamóvil fue trasladado este jueves por la autopista Illia, en la Ciudad de Buenos Aires, bajo un importante operativo de seguridad.

El vehículo salió de la planta de Toyota en Zárate y fue transportado sobre una grúa, completamente cubierto por una lona negra y escoltado por efectivos de la Policía Federal. Las cámaras de TN registraron el traslado.

El destino es un garaje policial ubicado en Moreno 1417, a una cuadra del Departamento Central de Policía, donde quedará resguardado hasta su utilización.

El hermetismo sobre las características del papamóvil responde a motivos de seguridad , para evitar que se conozcan detalles del vehículo antes de que sea utilizado por el pontífice.

León XIV lo utilizará durante su visita para recorrer distintos puntos de Buenos Aires y saludar a los fieles. También tiene previstas actividades en Luján y Córdoba.

A días de la llegada del papa León XIV, ya están preparados los dos vehículos que utilizará para saludar a los fieles durante sus actividades en la Argentina.

Se trata de dos camionetas Toyota Hilux fabricadas en Zárate y adaptadas especialmente para la visita. Una será utilizada en Buenos Aires y la otra en Córdoba.

Los vehículos son blancos, llevan el escudo papal y cuentan con un espacio acondicionado para que el pontífice pueda viajar de pie y saludar a la multitud.

El lunes 9 de noviembre, León XIV recorrerá aproximadamente 2,3 kilómetros por la avenida del Libertador antes de celebrar la misa frente al Monumento de los Españoles, en Palermo.

Cada vez falta menos para la visita del papa León XIV en Buenos Aires . A horas de su llegada, se conoció que una panadería de Recoleta estará a cargo de preparar sus desayunos durante su estadía en la Ciudad. “Va a estar recibiendo algunas de nuestras selectas tortas, pidió especialmente el cheesecake de frutos rojos”, aseguró el dueño del local.

Se trata de una receta que combina una base crocante , un relleno cremoso y una cobertura dulce con un toque ácido . Además, no requiere ingredientes difíciles de conseguir y se puede preparar en casa con un paso a paso sencillo.

Ante la llegada del papa León XIV a Paysandú , se reforzaron los controles migratorios en los pasos fronterizos Colón-Paysandú y Gualeguaychú-Fray Bentos, en Entre Ríos, para agilizar el ingreso de los fieles a Uruguay.

El operativo comenzó este jueves 5 de noviembre y se extenderá hasta el sábado 7. En el puente internacional General Artigas, que une Colón con Paysandú, habrá 16 puestos de atención migratoria para vehículos particulares y colectivos.

También se desplegará personal de Gendarmería para ordenar el tránsito y evitar que los vehículos queden detenidos sobre el puente. Además, habrá puestos de hidratación, baños químicos, ambulancias y asistencia ante posibles emergencias.

Desde este jueves y hasta el sábado habrá restricciones para el transporte de cargas, debido al aumento previsto en la circulación de vehículos particulares y colectivos.

La misa del Papa está prevista para el sábado a las 10 en el Parque París Londres , en Paysandú. Las puertas abrirán a las 5.30 y cerrarán a las 8.15, mientras que la llegada del pontífice al predio está prevista para las 9.30.

El SAME preparó un operativo sanitario especial para las actividades del papa León XIV en Buenos Aires. Habrá 120 integrantes del servicio de emergencias por día, 28 ambulancias y dos hospitales móviles para atender a los fieles que participen de los encuentros.

Durante la misa frente al Monumento de los Españoles, las ambulancias estarán ubicadas cada 100 metros sobre la avenida del Libertador.

Los hospitales móviles funcionarán en Libertador y Sarmiento y en el Campo Argentino de Polo. Cada uno tendrá 20 camillas, 10 médicos y dos psicólogos .

También habrá un helicóptero equipado como terapia intensiva aérea y diez médicos en moto para asistir rápidamente ante cualquier emergencia.

Por otra parte, una ambulancia con dos médicos acompañará al Papa en todos sus desplazamientos , incluso durante las actividades en la provincia de Buenos Aires.

El equipo médico será siempre el mismo y permanecerá cerca del pontífice durante toda su estadía.

Desde el SAME aclararon que el operativo no afectará la atención habitual de emergencias en el resto de la Ciudad.

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires desplegará más de 19.000 efectivos y agentes para garantizar la seguridad durante la visita del papa León XIV.

El operativo se extenderá durante las actividades previstas entre el domingo y el miércoles e incluirá controles, cortes de calles y asistencia a los fieles .

En materia de seguridad, 16.680 efectivos del Sistema Integrado de Seguridad participarán del dispositivo, entre ellos más de 15.000 policías, 700 cadetes y 450 agentes de Prevención.

También habrá bomberos, personal de Emergencias y Defensa Civil.

Por su parte, el área de Tránsito contará con 2041 agentes y 260 puestos de orientación y cortes de calles, distribuidos en puntos estratégicos como Aeroparque, la Nunciatura Apostólica, el Monumento de los Españoles y el penal de Villa Devoto.

Además, se implementó un contracarril de 200 metros en la avenida Figueroa Alcorta , entre Sarmiento y Casares, para aliviar la circulación ante las restricciones sobre la avenida del Libertador.

Por la visita del papa León XIV, las escuelas y colegios ubicados dentro de las zonas de los operativos no tendrán clases presenciales el viernes . De acuerdo al comunicado, "la medida tiene por finalidad resguardar la seguridad de chicos y docentes frente a las restricciones de circulación",

En el resto de las escuelas, que están fuera de las zonas de seguridad, las clases se desarrollarán con normalidad.

Los establecimientos educativos que no tendrán clases el viernes 6/11 son:

José María Raimondo volverá a ocupar un lugar especial en la historia religiosa de Luján. A 44 años de haber participado de la visita de Juan Pablo II , cuando tenía apenas 35 años, será nuevamente ministro extraordinario de la comunión durante una misa papal en la ciudad. Esta vez, el encuentro será con León XIV y contará con la participación de cientos de colaboradores .

Su vínculo con esa tarea comenzó en 1979, cuando fue nombrado por monseñor Luis Tomé , entonces obispo de Mercedes. Tres años después, durante la visita de Juan Pablo II a la Argentina, le tocó repartir la comunión en el sector ubicado frente a la Basílica de Luján.

En la previa de la visita del papa León XIV a la Argentina, la Iglesia volvió a reclamar por el avance de la ley de prevención de la ludopatía y advirtió que quedan pocas semanas para que pierda vigencia la media sanción del Senado .

“Les pido por acá a los senadores que se pongan las pilas y no la dejen morir”, expresó Monseñor Marcelo Colombo , en conferencia de prensa, al insistir con la necesidad de que el Congreso avance con el proyecto.

Además, alertó sobre las consecuencias que tendría dejar caer la iniciativa: “Con ese proyecto de ley a medio sancionar, muriéndose, a lo mejor también morirán las esperanzas de muchas familias y morirán muchos jóvenes ”.

“Dejar morir esa media sanción es ser parte de esa muerte silenciosa de tantos jóvenes y familias detrás de la ludopatía infantojuvenil”, agregó.

Monseñor Colombo invitó a participar de las actividades por la visita del Papa aunque las personas no se hayan inscripto: “Todos los que quieran que vengan. Si no te inscribiste, vení ”, expresó durante una conferencia de prensa de la Conferencia Episcopal Argentina.

Además, adelantó que e l encuentro del lunes estará dedicado especialmente a recordar el legado pastoral, el ministerio y la vida del papa Francisco . También destacó el vínculo del actual pontífice con Francisco, de quien fue un estrecho colaborador, y anticipó que su presencia se hará sentir en los mensajes de León XIV.

"El encuentor del lunes será específicamente para hacer memoria del legado pastoral y vida del papa Francisco", señaló. Y agregó: "Creemos que, además, habrá una presencia fuerte del papa Francisco en sus mensajes".

Athenas tenía apenas cinco años cuando un día empezó a llorar sin poder poner en palabras el porqué. Estaba junto a su mamá, en un encuentro de oración de la Renovación Carismática a los que asistía desde chiquita. Mientras un grupo de personas rezaba por ella y cantaba, Athenas sintió algo que todavía hoy le cuesta explicar: “Es un amor tan grande que uno siente en el pecho”. No sabía entonces que aquella experiencia iba a marcar el comienzo de un camino que, muchos años después, la llevaría a cantar ante miles de personas y frente a un Papa.

En unos días, la cantante argentina vivirá uno de los momentos más importantes de su carrera: estará en el Monumento de los Españoles, en el encuentro por la visita del Papa León XIV a la Argentina. La acompañarán un coro de 150 jóvenes y una orquesta de 50 músicos. Está emocionada, nerviosa y cansada después de semanas de ensayos. Pero, sobre todo, tiene una expectativa: que quienes la escuchen puedan rezar a través de sus canciones .

A horas de la llegada del papa León XIV a la Argentina , la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dispuso un operativo especial en la red de subtes por las misas que celebrará el Sumo Pontífice el lunes 9 y el martes 10 de noviembre en el barrio porteño de Palermo.

Durante la visita, el servicio funcionará con restricciones y habrá estaciones cerradas en todas las líneas por cuestiones de seguridad.

Las derrotas electorales de los aliados internacionales de Javier Milei y una nueva jornada de resultados negativos para los mercados argentinos pusieron al Gobierno ante la necesidad de recuperar la iniciativa política. Mientras el Presidente mantiene el silencio sobre el triunfo de los demócratas en Estados Unidos y la reelección de Lula da Silva en Brasil, la Casa Rosada apuesta a la visita del papa León XIV para cambiar el eje de la conversación pública y desplazar la atención de los problemas económicos y las tensiones que atraviesan al oficialismo.

Si bien en el Gobierno aseguran que las derrotas de sus aliados no modificarán los planes ni la dirección de la gestión, la reacción de los mercados y las dificultades para sostener la recuperación económica sumaron nuevas preocupaciones en Balcarce 50.

Nicolás Pino , presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA) , habló este miércoles sobre los cortes de calles en Palermo por la visita del papa León XIV y aseguró que tuvo que organizar mejor sus reuniones en la sede de la entidad para poder llegar a tiempo.

“Hay que salir con un poquito más de tiempo, organizarse”, dijo Pino a TN, cuando se retiraba de una actividad en la Rural.

Por el operativo de seguridad dispuesto en la Ciudad de Buenos Aires ante la llegada del papa León XIV, el Gobierno porteño resolvió liberar el peaje en la autopista Illia y habilitar el Paseo del Bajo para autos, camionetas y utilitarios . La decisión apunta a ofrecer alternativas de circulación frente a los cortes y restricciones que afectan a la Avenida del Libertador .

La medida, anunciada por Autopistas Urbanas (AUSA) , comenzará a regir desde las 22 de hoy y se mantendrá hasta el miércoles 11/11 a las 14 . Durante ese lapso, los vehículos livianos podrán circular sin pagar peaje tanto en la autopista Illia como en el Paseo del Bajo.

Por la visita del papa León XIV a la Argentina , del 8 al 11 de noviembre, las búsquedas de alojamiento en las plataformas de alquileres temporarios treparon hasta 500% .

El interés por hospedarse en Luján se quintuplicó, mientras que las consultas por alojamientos en Córdoba crecieron más de 400% con respecto al año pasado, según datos de Airbnb .

Fuente: TN