VILLA GESELL: una concejal radical denunció que la amenazaron de muerte mientras relevaba un basural

ZONALES





Una concejal de la Unión Cívica Radical de Villa Gesell denunció haber recibido una amenaza de muerte mientras realizaba un relevamiento sobre la acumulación de residuos en el Barrio Industrial, junto a otro integrante del Concejo Deliberante.





El episodio ocurrió alrededor de las 10 de la mañana, en inmediaciones de la avenida 14, entre los paseos 143 bis y 144. Según consta en la denuncia, mientras los ediles tomaban fotografías para documentar la situación, un hombre se acercó y les advirtió: “Qué sacan fotos, los voy a cagar a tiros”; según el detalle al que accedió CNM.





La concejal manifestó sentirse intimidada por la amenaza y se iniciaron actuaciones judiciales con intervención de la Ufi N.º 6.





Tras las tareas investigativas, personal policial logró individualizar al presunto autor. Con intervención de la Justicia, se solicitó una orden de allanamiento que fue ejecutada con la colaboración de efectivos del Grupo de Apoyo Departamental y de la SubDDI de Villa Gesell. El procedimiento tuvo resultado negativo, ya que el hombre no se encontraba en la vivienda.





La fiscalía avaló lo actuado y dispuso que se le notifique la formación de una causa. La investigación continúa.