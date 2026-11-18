VILLA GESELL: Se disfrazó de mujer e intentó asaltar una joyería pero no lo logró por el accionar de la empleada

ZONALES





Un hombre disfrazado de mujer ingresó al comercio, pasó detrás del mostrador y forcejeó con una empleada. Escapó sin llevarse objetos. La camioneta utilizada para la fuga tenía pedido de secuestro por robo y circulaba con una patente correspondiente a otro vehículo.





Un intento de robo ocurrido en una joyería del centro de Villa Gesell es investigado a partir del análisis de cámaras de seguridad y el seguimiento del vehículo utilizado por los involucrados. El episodio tuvo lugar en el comercio Emanuel, ubicado sobre avenida 3, entre los paseos 105 y 106.





De acuerdo con la reconstrucción inicial, un hombre que llevaba un disfraz de mujer ingresó al local y logró pasar detrás del mostrador. Allí mantuvo un breve forcejeo con la empleada, pero finalmente escapó sin conseguir sustraer ningún elemento.





Aunque la propietaria del comercio decidió no radicar una denuncia formal, las primeras actuaciones y el relevamiento de las imágenes permitieron poner en marcha una investigación para reconstruir la maniobra e identificar a quienes participaron.





Uno de los datos centrales surgió del vehículo utilizado para escapar: una camioneta Peugeot Expert gris que registraba pedido de secuestro por robo y circulaba con una patente correspondiente a otro vehículo radicado en Mar del Plata.





El seguimiento de las cámaras también permitió establecer que la camioneta había ingresado a Villa Gesell durante la tarde del día anterior al intento de robo, aproximadamente a las 16. Además, las imágenes indicarían que otras personas permanecieron en el vehículo y participaron de la fuga junto con quien ingresó a la joyería.





La investigación cuenta con la intervención de las áreas correspondientes y el aporte del Centro de Monitoreo, junto con los recursos municipales puestos a disposición para avanzar en el esclarecimiento.





Por el momento, las averiguaciones continúan orientadas a identificar y localizar a todos los involucrados. La posible procedencia marplatense de los sospechosos forma parte de las líneas de investigación, a partir de los datos obtenidos sobre el vehículo.