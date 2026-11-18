El Ecoparque de la Ciudad de Buenos Aires anunció el nacimiento de una cría de tapir americano , una de las especies amenazadas en la Argentina. Se trata de Yunga , una hembra que nació el pasado 8 de noviembre.

La ejemplar forma parte de un programa de conservación destinado a proteger y recuperar las poblaciones de este mamífero en la naturaleza.

Yunga es hija de Jacarandá , una tapir hembra que llegó desde la Reserva Horco Molle. Según informaron, ambas se encuentran en excelente estado de salud y reciben atención permanente de los equipos de Nutrición, Cuidado Animal y Veterinaria.

El tapir americano ( Tapirus terrestris ) es el mamífero terrestre más grande de Sudamérica y cumple un papel fundamental para el equilibrio de los ecosistemas.

Su principal aporte es la dispersión de semillas , una función que favorece la regeneración de selvas y bosques. Esto ocurre porque consume frutos y luego expulsa las semillas intactas a través de sus heces , lo que permite que germinen en otros sectores del ambiente natural.

El tapir americano enfrenta distintas amenazas tanto en la Argentina como en otras regiones de Sudamérica. Entre las principales causas de la disminución de sus poblaciones se encuentran la caza y la pérdida de su hábitat natural .

En la Argentina, su presencia se redujo considerablemente y existen regiones donde ya no se encuentra. La situación de la especie en el país incluye:

Desde el establecimiento destacaron que estos nacimientos son importantes para fortalecer los proyectos de conservación y generar nuevas oportunidades para proteger al tapir americano.

Fuente: TN