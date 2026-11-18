Aunque muchos asocian los problemas de plomería con el paso del tiempo o la falta de mantenimiento, las viviendas recién construidas también pueden presentar inconvenientes inesperados. Según Jorge Ejea Valero , plomero con 20 años de experiencia, las fallas de obra y las instalaciones deficientes suelen ser responsables de los dolores de cabeza en cocinas y baños, incluso en casas a estrenar.

“Muchos problemas en cocinas y baños son en viviendas de obra nueva . Ahora primero hacen la estética de la casa y después la fontanería, la calefacción y todo lo demás como pueden”, aseguró el experto.

Estos problemas suelen aparecer en bachas, inodoros y duchas . Jorge trabaja en una empresa, donde cuenta con cuatro empleados y tres camionetas que trabajan las 24 horas.

“No damos abasto” , afirmó Valero, quien se desempeña en una localidad de España.

Cuando surge un problema, el nerviosismo es habitual. “No funciona algo o se está saliendo el agua. Nosotros intentamos ayudar, dar tranquilidad y ofrecer una solución”, explicó. El objetivo es dejar la vivienda igual o mejor que antes de la intervención.

Jorge advierte que los remedios caseros como la gaseosa o bicarbonato no sirven para destapar tuberías. “Si eso funcionara, no tendríamos trabajo” , comentó. El agua caliente puede ayudar a disolver restos de jabón y grasa, pero si el atasco ya está formado, hace falta maquinaria especializada.

Muchas veces, los intentos por solucionar el problema terminan empeorándolo. El uso de sosa cáustica o el desmontaje de piezas sin saber cómo volver a armarlas son errores frecuentes. “La gente intenta arreglarlo y la genera más problemas”, señaló.

Fuente: TN