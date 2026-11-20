Usaba a su nieta de 17 años para vender droga y terminó detenida

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Una mujer fue detenida en Carmen de Patagones, acusada de comercializar cocaína y marihuana junto a una de sus nietas, quien tenía 17 años al momento de los hechos investigados. El procedimiento fue realizado por personal de la DDI.

La detenida fue identificada como Mónica Liliana De La Fuente. Sobre ella pesaba una orden de detención dispuesta por el Juzgado de Garantías N° 4, a pedido del fiscal Mauricio Del Cero.

El operativo se concretó durante la noche del jueves en una vivienda ubicada en Julia Dufour al 600. Allí, los investigadores secuestraron marihuana, dinero en efectivo y teléfonos celulares.

La investigación comenzó el 23 de abril de este año, luego de una denuncia realizada a la línea 134 que advertía sobre la presunta comercialización de cocaína y marihuana por parte de la mujer y sus nietos.

A partir de esa información, personal de Prefectura Naval Argentina realizó tareas de vigilancia y detectó movimientos compatibles con la venta de drogas, mediante intercambios en la vía pública y entregas a través de una ventana de la vivienda.

El 4 de junio se realizó un primer allanamiento en el domicilio. Se secuestraron 39,79 gramos de cocaína, 15,25 gramos de marihuana, dinero, medicamentos presuntamente utilizados para el corte de sustancias, recortes de nylon y teléfonos celulares.

Las pericias de la Policía Federal en Bahía Blanca determinaron que las muestras de cocaína tenían una pureza de entre el 72,29% y el 83,86%. Según los cálculos periciales, la cantidad incautada permitiría elaborar hasta 1.015 dosis intravenosas, 792 intranasales o 604 para consumo mediante inhalación de humo.

La participación de una menor y las conversaciones que complican a la detenida

Uno de los elementos centrales de la investigación surgió del análisis de los teléfonos secuestrados, que permitió reconstruir presuntas operaciones de venta de estupefacientes realizadas entre el 3 de enero y el 4 de junio de 2026.

Según la investigación, De La Fuente habría comercializado cocaína junto a una de sus nietas, que entonces tenía 17 años, mediante entregas en distintos puntos previamente acordados de Carmen de Patagones.

Los investigadores detectaron conversaciones en las que la adolescente hacía referencia a la preparación de sustancias, la disponibilidad de mercadería y la presencia de patrulleros en las inmediaciones.

También encontraron mensajes que mencionaban que el dinero estaba escondido en la cuna de un menor y que parte de los elementos utilizados para la actividad se guardaban en la mochila de un niño.

En otros intercambios, la sospechosa habría negociado cantidades y precios de droga con posibles compradores. Para la Fiscalía, estas comunicaciones, junto con los resultados del allanamiento y las tareas de vigilancia, constituyen elementos que vinculan a la mujer con la comercialización de estupefacientes.

Tenía una condena anterior por tenencia de marihuana

La investigación también estableció que De La Fuente cuenta con un antecedente judicial relacionado con drogas.

El 25 de noviembre de 2024, el Juzgado Correccional N° 2 la condenó a tres años de prisión de ejecución condicional como coautora del delito de tenencia simple de estupefacientes.

Aquella causa se había iniciado tras un allanamiento realizado el 29 de agosto de 2022 en el mismo domicilio de Julia Dufour al 600, donde se encontraron 46,7 gramos de marihuana.

Con los nuevos elementos reunidos durante la investigación, la Justicia dispuso su detención, que finalmente se concretó este jueves. La mujer será indagada este viernes por el fiscal Del Cero, quien lleva adelante la investigación.