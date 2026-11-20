El presidente Javier Milei volvió a condenar este jueves los atentados contra la AMIA y la Embajada de Israel y sostuvo que su gobierno “no se quedó en palabras”.

“Expulsamos al encargado de negocios del régimen de Teherán, firmamos con Israel un memorándum en defensa de la libertad y la democracia, mientras otros gobiernos preferían pactar con Irán”, dijo Milei, en referencia crítica al Memorándum con Irán que firmó el gobierno de Cristina Kirchner.

"Con el juicio en ausencia los responsables de los atentados a la AMIA y a la embajada de Israel van a ser juzgados, aunque haya un régimen que los protege", dijo Milei, en referencia a Irán

El Presidente hizo estas definiciones al encabezar la primera Cena Anual del Foro Argentino contra el Antisemitismo (FACA), un encuentro que reunió anoche a más de 350 personalidades de la política, la Justicia, el empresariado, el periodismo y la cultura.

La actividad se realizó en Madero Tango, en Puerto Madero, donde Milei recibió una distinción de FACA por su lucha contra el antisemitismo y tuvo como anfitriona a la diputada Sabrina Ajmechet (LLA), presidenta de la entidad.

“Cuando nos quedamos callados frente al antisemitismo y a la discriminación, estamos resignando los fundamentos del Estado, que no solo protegen a las minorías, sino que nos protegen a todos y cada uno de nosotros. La historia enseña que el mal le alcanza con que los buenos se queden callados para avanzar. Ustedes eligieron no callarse. Nosotros tampoco”, señaló el Presidente.

Fue la segunda actividad del día para Milei vinculado con la comunidad judía. Venía de ser distinguido por el presidente de la Organización Sionista Mundial (OSM), Yaakov Hagoel , en reconocimiento a su lucha contra el antisemitismo y su defensa del pueblo de Israel, durante una ceremonia realizada en la sede de la AMIA.

En Puerto Madero, la convocatoria del FACA se produjo en un contexto de preocupación por el aumento de las manifestaciones antisemitas en la Argentina y otros países. Según el último informe anual de la DAIA, durante 2025 se registraron 713 casos de antisemitismo en el país, casi dos por día. La cifra representa un aumento del 3,8% respecto de 2024.

En la mesa principal se sentaron el canciller Pablo Quirno, el jefe de Gabinete Diego Santilli, Horacio Marin (presidente de YPF), la embajadora de Israel, Ahuva Spieler; la diputada libertaria Lilia Lemoine y las autoridades de FACA, la diputada Ajmechet y la dirigente venezolana-argentina Elisa Trotta (vicepresidenta).

Entre los asistentes también estaban el juez de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti ; el fiscal Carlos Stornelli ; el secretario de Culto, Agustín Caulo ; el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Ciro Álvarez ; los diputados Cristian Ritondo (PRO), Alejandro Fargosi (LLA) y Luis Petri (LLA); y los legisladores porteños Waldo Wolff (PRO) y Pilar Ramírez (LLA).

La periodista Cristina Pérez condujo las diferentes actividades de la cena, que incluyeron una conversación entre el activista musulmán Loay Alshareef y el periodista Alejo Schapire , integrante del Foro.

Alshareef es saudí-egipcio, vive en los Emiratos Árabes Unidos y es reconocido por su trabajo contra el antisemitismo . En su diálogo con Schapire contó que en su juventud tenía una visión radicalizada del islam, pero que luego pudo "desradicalizarse", a partir de su vivencia con una familia judía en París.

"Yo soy musumán, pero me desradicalicé y me eduqué para conectar los puntos en común entre el judaísmo y el islam. Es importante educar que los judíos no son nuestros enemigos", dijo Alshareef. Y agregó: "Israel es un Estado judío, así como hay 57 Estados musulmanes. Con el tiempo las personas van a darse cuenta que Israel no es el problema. Somos todos una gran familia, un vecindario donde todos podemos hablar y conocernos, como en los Emiratos Árabes".

Además, la entidad proyectó testimonios de argentinos que sufrieron situaciones de discriminación por su identidad judía. Y diversos videos de personalidades, como Juan José Campanella, contra el antisemitismo.

Durante el encuentro, el Foro presentó un proyecto de videojuego educativo para combatir el antisemitismo, que busca desarrollar durante 2027 e implementar en escuelas no judías. La iniciativa se llama Reset y apunta a los jóvenes de 14 a 17 años. Propone una experiencia interactiva para identificar prejuicios, cuestionar estereotipos y promover la empatía entre los adolescentes.

El FACA reúne a más de 100 personas de distintos ámbitos de la sociedad argentina. Desde su creación impulsó campañas de concientización en la vía pública, acciones contra expresiones antisemitas en las redes sociales e iniciativas vinculadas con el fútbol.

Entre sus acciones más destacadas mencionaron la denuncia que llevaron adelante en el Consejo de la Magistratura contra el juez antisemita Alfredo López, que terminó en agosto pasado con su destitución.

Con esta primera cena anual, el Foro buscó ampliar la convocatoria bajo la premisa de que la lucha contra el antisemitismo no debe quedar limitada a la comunidad judía, sino comprometer al conjunto de la sociedad.

Redactor de la sección Política

Fuente: Clarín