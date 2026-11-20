Tras ocho meses de debate parlamentario, el Senado finalmente sancionó la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad, con el agregado que ratifica la Ley de Tierras.

El texto obtuvo 42 votos a favor y 26 en contra , en su mayoría del peronismo.

El texto -que plantea cambios al Código Procesal Civil para endurecer los desalojos y modifica las leyes de expropiaciones- había sido votado por primera vez en el Senado en agosto.

Sin embargo, a raíz del escándalo por el fallo de la Corte Suprema -que ratificó el DNU 70 de Javier Milei y así dejó sin efecto la Ley de Tierras- el oficialismo propuso reponer los límites a la venta de tierra a extranjeros por ley para que no quede a merced del péndulo judicial.

Pero en vez de dictar una nueva norma, decidieron agregar un capítulo en el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, con los mismos límites de la norma actual.

Por eso el texto se aprobó con modificaciones y volvió a la Cámara Alta para ser ratificada.

Una salida pragmática, pero que contradijo el DNU de Milei -que directamente derogaba la ley- y también la versión original del proyecto de Propiedad Privada enviado por Federico Sturzenegger que también eliminaba el grueso de las restricciones.

"Hoy se nos permite dar por terminada la incertidumbre en la que quedamos expuestos por la vigencia de este decreto”, celebró la chubutense, Edith Terenzi.

"La restitución de la Ley de Tierras es fundamental pero en modo alguno va frenar este modelo de saqueo, con este proyecto político y económico de entrega la Argentina está desprotegida", se quejó el peronista Martín Soria.

La Ley de Inviolabilidad de la Propiedad es un proyecto impulsado por el ministro de Desregulación Federico Sturzenegger. Lo mandó en marzo al Congreso y el Senado recién lo pudo votar por primera vez en agosto, después de 17 borradores que lo iban modificando.

El texto original incluía muchos más temas pero para conseguir su aprobación tuvieron que eliminar el capítulo que modificaba el Registro Nacional de Barrios Populares (Renabap), el capítulo que modificaba el Régimen de Protección de Tierras Rurales y eliminaba los límites a la compra de tierras por parte de extranjeros y la modificación a la Ley de Manejo al Fuego, de Máximo Kirchner.

Quedaron aprobados los capítulos que regulan los desalojos, las expropiaciones y la del Registro de Propiedad del Inmueble, que promueve la digitalización de los trámites.

En cuanto a los desalojos, la norma plantea procesos más rápidos, por vía sumarísima; la posibilidad de restitución anticipada del inmueble "en supuestos de verosimilitud del derecho - "bajo caución juratoria y con control judicial suficiente"-; la modernización de los sistemas de notificación, con la incorporación del domicilio electrónico; y además le da al juez más facultades para identificar ocupantes y asegurar la eficacia de las decisiones.

Sobre las expropiaciones se incorpora la exigencia de que la declaración de utilidad pública cumpla con los estándares de idoneidad, necesidad y proporcionalidad.

También establece criterios para la determinación del valor del bien, tomando como referencia la fecha inmediatamente anterior a cualquier acto estatal que pueda influir en su cotización y un mecanismo de actualización del monto indemnizatorio que contempla la evolución de los precios y una tasa de interés comercialmente razonable, con el objeto de preservar su valor real hasta el momento del efectivo pago.

Redactora de la sección Política

Fuente: Clarín