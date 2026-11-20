Una nueva encuesta nacional , realmente federal, dejó dos certezas cuando falta menos de un año para la elección presidencial : Javier Milei y Axel Kicillof son los dirigentes hoy mejor posicionados para esa carrera, y Patricia Bullrich viene claramente un escalón más abajo .

Estas son algunas de las conclusiones que del último sondeo de CB Global Data , una consultora que se hizo conocida en el mundo de la política a principios de 2020, cuando comenzó a publicar un ranking de gobernadores . Luego sumó comparaciones de intendentes y más adelante, de presidentes de la región .

El último trabajo, que adelanta Clarín este viernes, incluyó un relevamiento de 884 a 1.171 casos en cada una de las 23 provincias del país, más la Ciudad de Buenos Aires . Se midió las imágenes de los tres dirigentes y se ordenó los resultados (con +/- 2,9% a 3,3%), según la valoración positiva.

El balance general dejó dos ganadores: el Presidente, que es el que se impuso en mayor cantidad de distritos (11); y el gobernador, que prevaleció en dos menos, pero en sus triunfos incluyó a la populosa Buenos Aires. Lo de la senadora tampoco fue malo: quedó arriba en tres provincias + CABA y en varias ocupó el segundo lugar.

En su resumen de resultados, CB destacó del Presidente: " Javier Milei registra sus niveles más altos de imagen positiva en Córdoba (53,8%), Mendoza (52,6%) y Neuquén (48,5%). En el extremo opuesto, sus valores más bajos se observan en Santiago del Estero (19,8%), Formosa (22,5%) y Tierra del Fuego (31,4%)".

En las tres provincias donde mejor le fue resultaron las únicas en las que terminó con balance a favor (más apoyo que rechazo). En las 21 restantes prevaleció la imagen negativa del Presidente. En dos ( Formosa y Santiago del Estero ) superó los 70 puntos en contra .

Un dato a favor de Milei : respecto a la medición anterior, en 16 provincias mejoró su imagen y solo en ocho la empeoró.

En cuanto a la performance del gobernador bonaerense, dice esto CB Global Data : " Kicillof alcanza sus mayores niveles de imagen positiva en Santiago del Estero (51,9%), Formosa (47,3%) y provincia de Buenos Aires (43,7%). Sus registros más bajos se presentan en Córdoba (20,6%), Mendoza (21,0%) y Entre Ríos (23,1%)".

La primera conclusión que salta a la vista es que al gobernador le va bien donde le va mal al Presidente y viceversa. Así, Kicillof se hace fuerte en el distrito que gobierna hace siete años y en las provincias pobres del Norte. En cambio, se ve relegado en el centro del país y en distritos históricamente anti K como Córdoba y Mendoza.

En el caso de Bullrich , tiene una estructura de apoyos y rechazos similar a la de Milei . Con matices: por ejemplo, le va mejor en la Ciudad de Buenos Aires, un distrito donde la senadora hizo muy buenas elecciones y el Presidente, no tanto.

En el resumen del informe, explican: "Los mejores desempeños de Bullrich se registran en Mendoza (48,1%), Ciudad Autónoma de Buenos Aires (47,2%) y Neuquén (46,1%). Por el contrario, sus niveles más bajos de imagen positiva se encuentran en Formosa (23,1%), Santiago del Estero (25,6%) y Misiones (26,4%)".

Editor jefe de la sección Política

Fuente: Clarín