Entró a la casa de su ex pareja para matarla, pero asesinó por error a su sobrina

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La localidad tucumana de Lastenia se encuentra conmocionada por un brutal crimen. Un hombre asesinó a una joven de 27 años mientras dormía, tras confundirla con su ex pareja. Después del hecho, el agresor se quitó la vida.

La víctima fue identificada como María Belén Soria, sobrina de la ex esposa del atacante. El asesinato ocurrió alrededor de las 5:30 del jueves pasado, en una vivienda ubicada sobre el pasaje Toranzo, en el barrio La Cerámica.

Según la investigación, el hombre ingresó a la casa y se dirigió hacia la habitación donde creía que descansaba su ex pareja. Sin embargo, en la cama estaba María Belén, quien dormía junto a uno de sus dos sobrinos, hijo del agresor y su ex pareja. En ese momento, la mujer se encontraba en el Hospital Padilla acompañando a un familiar internado.

El atacante golpeó a la joven en la cabeza con un objeto contundente, le provocó heridas mortales y escapó.

El sospechoso fue identificado como Gonzalo Oscar, de 45 años. Horas más tarde, un familiar se comunicó con él para contarle lo ocurrido y pedirle que regresara. Sin embargo, el hombre se dirigió a Ingenio Marapa, donde se quitó la vida al arrojarse desde una chimenea.

Por otra parte, familiares reconstruyeron el contexto de la relación entre Oscar y su ex esposa. Según trascendió, el hombre estaba alterado porque habría descubierto que la mujer había comenzado una nueva relación.

Además, los allegados describieron conductas de control: el sujeto le había regalado un celular a su ex pareja, pero habría instalado aplicaciones para conocer sus comunicaciones y seguir sus movimientos.

La causa quedó a cargo de la Unidad Fiscal de Homicidios II, dirigida por el fiscal Carlos Sale. Los investigadores buscan establecer cómo ocurrió el ataque y reconstruir las circunstancias que llevaron al hombre hasta la casa de Lastenia.