Una nena de 5 años murió luego de que su madre utilizara insecticida para matar los piojos

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Una nena de 5 años murió y su hermano, de 2, permanece internado luego de que su madre utilizara un insecticida de uso rural en la cabeza de ambos para combatir los piojos. El hecho ocurrió el domingo (8) en Matutina, en el estado brasileño de Minas Gerais.

Según informó la Policía Militar, la mujer, de 30 años, contó que había aplicado un producto identificado como Diazinon. Poco tiempo después, los chicos comenzaron a sentirse mal.

Ambos fueron trasladados al Hospital Municipal de Matutina. La nena recibió atención médica, pero murió. Su hermano fue estabilizado y derivado a un centro de salud de Patos de Minas.

La madre también relató que, durante el traslado, recibió ayuda de personas que colaboraron para llevar a los niños al hospital.

La Policía Civil informó que la mujer fue trasladada a la comisaría y declaró mediante el sistema de guardia digital. Luego recuperó la libertad tras pagar una fianza, aunque continúa siendo investigada.

Los investigadores secuestraron un envase que contenía restos del producto y lo enviaron a peritajes para confirmar la sustancia