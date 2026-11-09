El Papa tocó un corazón perdido en el conurbano sur: cómo la visita de León XIV revolucionó la rutina del barrio Don Orione

El Cottolengo Don Orione de Claypole, el inmenso hogar que aloja a más de 400 personas con discapacidad , tiene 91 años de vida. Sin embargo, la noticia de la visita del Papa León XIV hizo que buena parte de la población lo descubriera ahora y que los ojos del mundo se posaran por un rato allí.

La visita del sucesor de Francisco revolucionó al barrio en el que se levanta la institución, que lleva su mismo nombre y que homenajea al fundador de esta inmensa obra que funciona desde 1935 en el partido bonaerense de Almirante Brown . Y la confirmación de que el pontífice llegaría a estas tierras alteró por completo la normalidad en esta parte del sur del conurbano.

Después del desfile de medios de comunicación y de representantes del Vaticano, las autoridades municipales se mostraron más activas en esa zona del distrito, donde viven más de 50 mil personas .

Tras las primeras "tareas de embellecimiento", los últimos detalles comenzaron a definirse la semana pasada. Vallaron la Avenida Eva Perón , que atraviesa el barrio desde una punta a la otra en su cruce con la avenida Monteverde, se intensificaron los trabajos de limpieza y se acondicionaron distintos espacios. Hubo voces disonantes por las complicaciones para circular, pero en general la reacción era positiva.

"Este es el primer milagro del Papa" , decían con ironía los vecinos en referencia a los arreglos que se agilizaron en la zona motivados por la histórica visita.

Un grupo de artistas pintó murales en los tanques de agua del complejo habitacional. Por supuesto, con dibujos a tono: en uno se ve al visitante ilustre, en otro al papa argentino y en el tercero a San Luis Orione .

Con toda esa previa, más allá de los cortes de calles, cambios en la circulación del transporte y una cantidad incontable de policías por todo el perímetro -incluso con francotiradores apostados en el techo de los edificios-, este 9 de noviembre transcurrió distinto . Fue un día que se sintió especial.

Desde el domingo a la noche, pese a esta muy fresca primavera, centenares de personas ya se habían reunido en la " Posta del Encuentro Papal" que se montó en el Parque Don Orione . Allí, decenas de familias y jóvenes se congregaron para hacer una vigilia y esperar por el mensaje de Robert Prevost en el Cottolengo, al que transmitirían a través de pantallas gigantes.

A la madrugada, el habitual ritmo de un barrio de gente común , de gente que sale a tomar el colectivo para ir a trabajar, fue totalmente diferente. Alrededor de las 5, las paradas estaban vacías y las almas que asomaban iban en busca de algún lugar "para ver pasar al Papa" . No se hablaba de otra cosa, ya fuera por entusiasmo o por el interés de desentenderse de la visita. Las calles silenciosas despertaron este lunes con un humilde aluvión de fe .

"¿Por dónde se puede pasar? ¿Dónde se consiguen las cintitas?" , preguntaban en referencia a las pulseras que habilitaban el ingreso a unos corralitos dispuestos sobre los 700 metros de la Avenida Lacaze que León XIV iba a recorrer en el Papamóvil hasta llegar al encuentro en el Cottolengo. No obstante, la mayoría tuvo que buscar alternativas para poder acercarse .

Una de ellas fue Marisa, vecina del barrio , que salió temprano de su casa y caminó hasta que logró su objetivo. "Lo vi un ratito y fue un flash, me conformo con haberlo visto ese ratito, tengo el corazón a mil y eso que no soy católica ferviente , fue muy emocionante", contó después a Clarín la mujer de 52 años que toda la vida vivió acá, en el sur.

En paralelo al fervor religioso y a las muestras de fe, fueron muchos los que vieron en la convocatoria una posibilidad para generar ingresos. El rebusque fue otro milagro del Papa .

En los alrededores del predio de 50 hectáreas donde está el Pequeño Cottolengo se instalaron puestos y vendedores ambulantes que ofrecían desde comida y bebidas, hasta estampitas, pañuelos, remeras, medallitas y botellas con agua a la espera de ser bendecida.

Todo el merchandising tenía la imagen de los papas León XIV y Francisco , pero por supuesto también de San Luis Orione , una figura central en la construcción de la comunidad a la que el pontífice bendijo en una mañana de sol.

Después del paso del máximo representante de la Iglesia Católica, la mirada se posó en la pantalla que habían colocado a la altura de la calle Mazzini. Los presentes se habían girado hacia ese extremo y contemplaban emocionados la transmisión del momento que se vivía puertas adentro de "la capilla del corazón" , nombre con el que se conoce al lugar que alberga el relicario que contiene el corazón de Don Orione .

La reliquia en cuestión está allí desde el 29 de agosto de 2000 . Hace 26 años, en una jornada similar "de fiesta y fe" similar a la de este lunes, el Cottolengo se convirtió en un "lugar santo ", un punto de encuentro para quienes conocen la obra del sacerdote italiano y para quienes son parte de la familia orionita a lo largo y ancho del país.

" Entre tantos lugares posibles, el Papa eligió venir acá. A este rincón del conurbano tantas veces señalado, tantas veces olvidado", escribió un vecino del barrio en una publicación que circuló en las redes sociales y que el fin de semana compartió en Instagram la cuenta de Cottolengo Don Orione Claypole. "El Papa no viene a descubrirnos, viene a encontrarse con algo extraordinario que siempre estuvo acá" , cerró.

Igual que ese 29 de agosto, este 9 de noviembre marcará otra página en la historia de "la ciudad de la caridad" , como citó León XIV. Como dijo Don Orione.

Redactora de la sección Último Momento.

Fuente: Clarín