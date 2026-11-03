Una mujer de 88 años fue hallada muerta en su casa de Mendoza: sospechan que la atacó su pitbull

El cadáver de una mujer de 88 años fue encontrado por su hijo en su vivienda de Luján de Cuyo , Mendoza. El cuerpo presentó graves heridas causadas por su pitbull , pero está bajo análisis si el animal la mató o si la atacó después de morir.

La mujer fue hallada en el interior de la vivienda, ubicada dentro del barrio de Chacras de Coria , este lunes minutos antes de las 14, cuando el hijo de la víctima volvía de trabajar.

De acuerdo con la reconstrucción del hecho, allí se encontró con su madre muerta con múltiples heridas compatibles con la mordedura de su perro.

Al lugar arribó personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC), quienes constataron la muerte. Policías de la Comisaría 47 también se presentaron en la vivienda para comenzar a reconstruir los últimos momentos de la víctima.

Para esto, efectivos de la Policía Científica de Mendoza, junto con Policía Rural y la Unidad Investigativa Departamental (UID) de Luján de Cuyo, trabajan sobre el cuerpo para determinar la causa de su muerte .

Concretamente, se busca determinar si la mujer murió a raíz de un ataque del animal o si falleció por otro motivo , y el pitbull la atacó ya muerta.

Hace exactamente 8 días, una nena de 2 años sufrió graves heridas al ser atacada por un pitbull, pero en este caso en Córdoba. El dramático episodio ocurrió en San Francisco, en la casa de una vecina de 64 años.

La menor sufrió lesiones graves en el cráneo y el rostro tras ser atacada por el perro y debió ser trasladada al Hospital Orlando Alassia de Santa Fe.

Además, se suman a todavía más ataques recientes, como el de septiembre en Tucumán, donde el perro mordió la cara a una niña de 2 años cuidada por su abuela.

También en octubre, un nene de 4 años murió en Moreno por el ataque de otro pitbull . Ocurrió mientras estaba solo y su madrina de 31 años terminó detenida.

Fuente: Clarín