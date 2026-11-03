La uña postiza que delató al ex cadete policial acusado de matar a una pareja de comerciantes en Misiones

El juez de Instrucción de Oberá, Diego Lafata , anunció la detención de un ex cadete de la Policía de Misiones como principal sospechoso del crimen de los comerciantes Sergio Adrián Schulz (39) y Griselda Yamila Gritzmacher (29) , quienes fueron atacados a puñaladas frente a su hijo de dos años en una zona rural próxima a la localidad de Los Helechos , en Misiones .

En una conferencia de prensa realizada este lunes, Lafata sostuvo que se decidió avanzar con el arresto de un hombre que, desde un primer momento, estuvo en el radar de los investigadores y cayó el sábado pasado a la noche en su casa del barrio Villa Mosquera, en la zona del hospital de Oberá.

El magistrado explicó que “en esos días se realizaron siete allanamientos, se tomaron 11 testimonios, se secuestraron 25 elementos para pericias y contamos con 19 registros de cámaras de seguridad en siete lugares diferentes” que colocan a Marcelo Enrique Ifrán (40) como el responsable del ataque a puñaladas.

El sospechoso tiene denuncias por estafas mediante la venta de electrodomésticos a menor costo, que supuestamente le conseguía un primo que trabajaba en la Aduana, pero que nunca entregaba. Para que confiaran en él, les decía que tenía una hermana policía.

Lafata, quien asumió como juez a principios de julio, dijo que también cuentan con una serie de mensajes que el acusado intercambió con algunos conocidos tras el doble crimen.

“Las pericias sobre su celular se realizarán una vez que designe abogado defensor”, afirmó.

El juez destacó que “el trabajo de campo de los agentes de Homicidios y la Unidad Regional II se vio corroborado luego por medios digitales", tarea que estuvo a cargo de la Secretaría de Apoyo en Investigaciones Complejas (SAIC).

Sobre el crimen, dijo que las pericias revelaron que habría sido cometido por una sola persona y que en el lugar se secuestraron dos cuchillos , uno de ellos con la hoja rota “y no descartamos que se haya utilizado una tercera” arma blanca.

Según Lafata, los médicos forenses establecieron que Schulz y Gritzmacher fueron atacados el miércoles a la noche y que el homicida “tenía cierta confianza con las víctimas y había pactado el encuentro ” en la (el camino rural) Picada Sargento Cabral, donde los cuerpos fueron hallados al día siguiente.

Fuentes vinculadas la investigación señalaron que Ifrán llegó al lugar en una moto que le había alquilado a un tercero para trabajar con una aplicación de viajes. Los informes solicitados revelaron que el sospechoso no se conectó a la app ni realizó traslados ese miércoles.

Las cámaras de seguridad resultaron claves para la investigación. Así se pudo establecer que el auto ingresó a la Picada Sargento Cabral desde la ruta provincial 5 el miércoles pasado a las 20.45 y un rato después, por otro camino secundario, lo hizo la moto.

Un hombre que pasó por ese camino rumbo a un templo cercano aseguró haber visto la moto estacionada detrás del Ford Fiesta Kinetic de los comerciantes.

Sobre la mecánica del hecho, los investigadores creen que Ifrán primero atacó a Schulz, quien murió en forma instantánea al recibir un puntazo en la zona cervical.

El intento de Gritzmacher de escapar se vio frustrado por la rotura de la manija interna de apertura de la puerta. El homicida la sacó del interior y le asestó varias puñaladas, una en la zona abdominal y otra en el pecho.

La mujer era la única que presentaba lesiones compatibles con actos de defensa.

Un detalle que llamó la atención a los médicos forenses era el faltante de una uña postiza de Gritzmacher , la cual tampoco fue hallado dentro del auto ni en las inmediaciones.

El sábado a la noche, cuando la Policía y el juez Lafata allanaron la casa de Ifrán, encontraron una uña cuyas características son idénticas a la faltante.

Los investigadores hallaron en cercanías de la escena del crimen los envoltorios de dos cuchillos, lo cual hace suponer que el sospechoso los compró poco antes de dirigirse al encuentro de los comerciantes.

La Policía rastrilló sin éxito durante varios días la Picada Sargento Cabral en busca de los teléfonos celulares de las víctimas.

En un primer momento, se especuló que podría estar entre las ropas de las víctimas, pero eso fue descartado por los médicos encargados de la autopsia.

El móvil del crimen habría sido una deuda contraída por el sospechoso por la compra de alrededor de 15 equipos de aire acondicionado , dato que aún debe ser corroborado por la Justicia.

Fuentes que trabajan en el caso desde el pasado jueves -cuando hallaron los cuerpos a la mañana- señalaron que el homicida habría advertido la presencia del hijo menor de los comerciantes -un nene de dos años- en el asiento trasero del vehículo, pero decidió dejarlo con vida.

El pequeño pasó la noche solo y se especula que lloró horas hasta volver a quedar dormido, tal como lo encontraron los empleados de la Municipalidad que ingresaron a la Picada Sargento Cabral para realizar la recolección de residuos.

El miércoles a la noche, Schultz y Gritzmacher pasaron por la casa de la madre de esta última para dejar a su hijo mayor, de ocho años. En ese momento le dijeron que iban a cobrar una deuda , sin darle mayores precisiones sobre el lugar o el cliente.

Los investigadores aguardan la imputación de Ifrán para poder avanzar con una pericia sobre su teléfono celular. Allí buscarán no sólo mensajes que haya cruzado con las víctimas, sino también establecer si el aparato impactó en la antena que cubre la zona donde se produjo el brutal ataque.

Desde la Jefatura de la Policía de Misiones salieron a aclarar que el detenido nunca integró las filas de esta fuerza de seguridad. Señalaron que apenas alcanzó a rendir el examen de ingreso al instituto de formación policial, pero no superó esa instancia.

Fuente: Clarín